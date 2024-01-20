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葉門叛軍：中俄船隻 可安心過紅海

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
葉門叛軍稱中俄船隻可免除被攻擊。圖為紅海第一大港口城、延布市的一處海岸，遠端為一艘行經的貨輪。（法新社）
葉門叛軍稱中俄船隻可免除被攻擊。圖為紅海第一大港口城、延布市的一處海岸，遠端為一艘行經的貨輪。（法新社）

胡塞武裝組織（葉門叛軍「青年運動」）持續襲擊過境紅海的商船，引發全球航運危機，不過有兩國的船隻或可免被攻擊。俄羅斯塔新社十九日報導，胡塞武裝政治局成員穆罕默德．巴基蒂接受採訪時表示，來自俄羅斯和中國的船隻可以安全通過紅海，不會受到威脅。

環球網引自塔新社報導，巴基蒂表示，「就包括俄羅斯和中國在內的所有其他國家的船隻而言，他們在該區域的航行不會受到任何威脅。」他還說，「我們準備確保他們穿越紅海時的安全，因為航行自由對我們國家（也）很重要」。

去年十月七日以哈衝突爆發以來，胡塞武裝頻頻在紅海水域襲擊關聯以色列的船隻，以示對巴勒斯坦的支持。胡塞武裝為「聲援巴勒斯坦」，在紅海襲擊與美國和以色列有關的商船，美國、英國則聯合發射百枚飛彈轟炸胡塞武裝據點。

最近一周，這樣的對攻頻繁上演，紅海局勢升溫。美國五角大廈十八日證實，美軍對胡塞武裝發動了一周內的第五次打擊，並摧毀了部分可能用於襲擊紅海船隻的飛彈。據加拿大廣播公司報導，由於胡塞武裝的襲擊，近期通過紅海的航運量暴跌百分之七十。

對於近來中東地區緊張情勢，美國時代周刊指出，中東地區各種相互關聯的衝突來源都在加薩。以色列對哈馬斯的報復性攻擊已造成超過二萬四千人死亡，釀成嚴重的人道災難，激怒了阿拉伯世界。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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