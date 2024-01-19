針對恐怖分子 巴基斯坦反擊伊朗

伊朗革命衛隊日前空襲巴基斯坦境內的遜尼派聖戰組織營地後，巴基斯坦十八日也證實，當天清晨已對伊朗東部薩拉萬市附近的恐怖分子營地發動了數次空襲，殺死廿名「恐怖分子」，伊朗則表示有九人喪生，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯戰爭所引發的敵對行動正擴大蔓延。

巴基斯坦外交部表示，巴國軍隊對伊朗東南部錫斯坦俾路支斯坦省的恐怖分子藏身處，進行了一系列「高度協調」的「精準軍事打擊」，殺死了廿名武裝分子。

巴基斯坦官員表示，此舉是要回應伊朗十六日突然在巴基斯坦境內進行空襲。一位匿名巴國資深安全官員指出，在此次報復性攻擊中，巴國軍隊出動了空軍戰機與無人機，對伊朗邊境內約四十八公里的至少七個俾路支解放軍（ＢＬＡ）和俾路支解放軍陣線（ＢＬＦ）所使用地點發動打擊。

華爾街日報指出，巴基斯坦與伊朗雙方長期以來互控窩藏武裝分子。但專家稱，兩國小心謹慎地表示，他們在以牙還牙的攻擊中，只有針對本國的國民，這個跡象顯示雙方都不希望局勢急速上升，但隨著以哈戰爭後的中東地區緊張局勢加劇，誤判的風險依然存在。

就在兩天前，伊朗在巴基斯坦西南部俾路支省進行空襲，聲稱打擊了遜尼派武裝組織正義軍，報復其在伊朗境內發動自殺炸彈攻擊。

伊朗近日接連對伊拉克境內的以色列情報中心、敘利亞境內的「伊斯蘭國」基地和巴基斯坦境內的遜尼派武裝組織發動攻擊，德黑蘭當局表示，對這三國境內進行的攻擊，意在表明伊朗將對任何地方的敵人進行強而有力的回擊。

伊朗官方媒體報導，國防部長阿什蒂亞尼在內閣會議後告訴記者，「我們是世界上的飛彈大國，無論他們在哪想要威脅伊朗伊斯蘭共和國，我們都將做出反應。這個反應絕對會適度、強硬跟果斷」。

伊朗革命衛隊消息人士透露，這些攻擊是為展示實力，讓國內保守派與境外激進組織感覺有靠山。伊朗外交部長在達沃斯表示，加薩戰爭落幕，其他地區攻擊也會平息。

就在巴基斯坦發動空襲後，伊朗法斯通訊社報導，一名伊朗官員對攻擊行動提出抗議，「伊朗要求巴基斯坦當局就此事件做出立即解釋」。不過，德黑蘭當局似乎也淡化了巴國空襲的影響，表示有九人死於空襲，稍早稱死亡的三名婦女和四名孩童都不是伊朗公民。

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