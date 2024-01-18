布林肯坦承：國務院內不滿挺以

美國國務卿布林肯十六日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）場邊，接受美國財經媒體ＣＮＢＣ節目「華爾街直播室」訪問時，首度公開承認，他已透過美國國務院內部的「異議管道」，接到同仁對拜登政府處理以哈戰爭做法的投訴及不滿。

布林肯對主持人索肯說，自去年十月以哈開戰以來，「本院內部就有一些人對政策提出問題、擔憂、批評，就是以色列正遂行的政策」。他還說，「我們有某個稱為異議管道的東西，本院任何人都可以表達關切。我們已收到一些那類關切，我每則都看了」。

以哈戰爭以來，以軍持續轟炸並封鎖加薩地區，當地人道情勢惡化，巴勒斯坦人傷亡人數持續攀升，拜登政府仍堅持支持以色列自衛權，並持續提供軍事援助，引發許多美國官員不滿。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）去年十一月十三日就曾經報導，布林肯當天在致國務院全體同仁的一封電子郵件中寫道，該院內部就拜登政府對以哈戰爭的做法有異議。不僅國務院，拜登政府還有更多機構內部也對其以哈政策愈來愈感到憤怒不滿。

ＣＮＮ去年十一月報導指稱，美國國際開發總署（ＵＳＡＩＤ）有數百人連署一封公開信，呼籲加薩走廊停火，另有報導提到國務院內部有一個「異議備忘錄」。

ＣＮＮ當時引述布林肯前述致國務院同仁的電郵報導，他向該院人員表示，「我知道對諸位許多人來說，這場危機造成的痛苦，正導致巨大的人身傷亡」，「院內有些人可能不認同我們正採取的做法，或認為我們能夠做得更好」。

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