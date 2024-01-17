以色列與哈瑪斯達成人道協議 停戰仍不見曙光

以色列與哈瑪斯暫時達成人道協議，但距離兩方停戰還久！雙方就人質醫療與加薩民眾物資等問題，在法國與卡達的協調上達成共識，美國希望哈瑪斯釋放更多以色列人質，以色列則堅持要讓人質都被釋放才願停戰，但西方各國都擔心巴勒斯坦太多平民死亡，盼以色列要更克制，甚至立刻停戰。

人質獲得初步治療

根據《英國廣播公司》報導，以色列與哈瑪斯在法國與卡達的協調下，達成人道援助協議，讓哈瑪斯脅持的人質可獲得更多醫療援助，以色列也會對加薩走廊進行更多援助。美國政府則說，未來有望進一步談判，讓哈瑪斯釋放更多人質，美國國安會發言人柯比指出，會與卡達討論能否讓雙方有進一步的談判。

《法蘭西24》提到，相關人道援助將會從卡達首都杜哈與埃及送出，前往加薩走廊。目前哈瑪斯仍握有132名以色列人質，以色列堅持要哈馬斯釋放所有人質才願意停止進攻，但因為戰局仍僵持不下，以色列人質的家屬團體希望以色列能讓一些有迫切醫療需求的人質，先獲得藥物與初步治療。

盼衝突不要擴大

目前以哈衝突造成約1300名以色列人死亡，但已經造成2.4萬名巴勒斯坦人死亡，巴勒斯坦官員指出，85%加薩走廊的民眾流離失所。美國雖然支持以色列面對哈馬斯攻擊時的自衛權，但近日也透過國務卿布林肯向以色列總理納坦雅胡施壓，平民的傷亡數量太高、90%民眾無法獲得固定糧食來源，盼以色列儘速停戰。

此外，葉門叛軍也因為以色列的軍事行動，在紅海發動無人機騷擾商船的游擊戰，但近日遭到英美軍隊強力回擊，法國總統馬克宏則說，法國軍隊不會加入英美的行動，避免當地局勢升溫。目前在紅海、黎巴嫩等地都有零星戰火，國際都相當擔心以哈衝突擴大。

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