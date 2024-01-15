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以哈開戰百天 學者：已成區域戰爭

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
以哈衝突滿百天前夕，被哈瑪斯綁架的人質家屬和其支持者十三日在以色列特拉維夫一處軍事基地外示威，呼籲立即釋放人質；圖中示威者手持「在地獄一百天」標語。（歐新社）
以哈衝突滿百天前夕，被哈瑪斯綁架的人質家屬和其支持者十三日在以色列特拉維夫一處軍事基地外示威，呼籲立即釋放人質；圖中示威者手持「在地獄一百天」標語。（歐新社）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年十月七日突襲以色列後，雙方爆發其近代史上最血腥衝突。以哈戰爭十四日屆滿百天。華爾街日報（ＷＳＪ）十三日報導，當前戰事停戰遙遙無期並延燒中東、擾亂全球貿易，更使以色列盟友美國陷入泥淖。智庫專家直言，加薩衝突已外溢為區域戰爭，不再限於加薩走廊。

加薩衛生部表示，截至十日，這波以巴衝突已造成加薩至少兩萬三三五七人喪生、逾五萬九四一○人受傷；另在約旦河西岸（西岸），據稱以軍已殺害至少二九七人。以色列則說，哈瑪斯與其他巴人民兵已使至少一二○○人死亡、六九○○人受傷。以色列總理內唐亞胡十三日矢言打到贏，不會被國際壓力和伊朗及其代理人阻撓。

ＷＳＪ和紐約時報引述柏林智庫歐洲外交關係協會中東專家羅瓦特報導，以哈戰爭已外溢到黎巴嫩、伊拉克、敘利亞與葉門。美國特意迅速派航艦及戰鬥機到中東，以嚇阻伊朗挑釁，但這些部署也使美國更暴露在風險中。

以哈戰爭是美國總統拜登一大決定性的外交考驗。華府多年將外交軍事資源投入對抗中國大陸崛起，但加薩戰火迫使美方重新關注中東，也使其在援烏上備多力分。拜登推動的以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化談判也因此停擺。以巴和解進程雖再受矚目，「兩國方案」之路卻似更為崎嶇。

除了加薩，美國也苦於應付黎巴嫩真主黨、葉門「青年運動」等伊朗支持的代理人團體，美方支持的葉門內戰和平進程亦陷入困境，而該進程是近年沙伊修好的基石。羅瓦特說，以哈戰爭外擴將影響全球。

以色列在這場戰爭的行為已引發許多國家地區抗議，南非更告到海牙的國際法院（ICJ）。以軍雖受美方施壓要求控制加薩平民死傷，並已聲稱進入較低強度作戰階段。但以色列前國安顧問艾拉德（Uzi Arad）說，危機仍在演變並可能升級。西岸的比爾載特大學講師哈蒂柏（Ghassan Khatib）則說，目前事態顯然動搖區域權力平衡，不利美以，以色列也還未能擊敗任何伊朗代理人團體。

就算以軍在加薩擊潰哈瑪斯，戰後由誰治理加薩、誰出資重建和維安，目前仍是未知數。埃及等阿拉伯主要國家認為，哈瑪斯仍應參與其中。哈蒂柏說，哈瑪斯政治地位已相對西岸的巴勒斯坦自治政府高。

但這可能難以落實，畢竟以哈戰爭已再度凸顯美國和阿拉伯世界緊張。「全球南方」國家也質疑美國為何一邊呼籲抗俄援烏，一邊又支持以色列繼續占領巴人土地。羅瓦特說，對中俄而言，美國為挺以而耗費政軍資源並非壞事，到頭來，中俄其實漁翁得利。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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