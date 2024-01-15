以哈開戰百天 學者：已成區域戰爭

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年十月七日突襲以色列後，雙方爆發其近代史上最血腥衝突。以哈戰爭十四日屆滿百天。華爾街日報（ＷＳＪ）十三日報導，當前戰事停戰遙遙無期並延燒中東、擾亂全球貿易，更使以色列盟友美國陷入泥淖。智庫專家直言，加薩衝突已外溢為區域戰爭，不再限於加薩走廊。

加薩衛生部表示，截至十日，這波以巴衝突已造成加薩至少兩萬三三五七人喪生、逾五萬九四一○人受傷；另在約旦河西岸（西岸），據稱以軍已殺害至少二九七人。以色列則說，哈瑪斯與其他巴人民兵已使至少一二○○人死亡、六九○○人受傷。以色列總理內唐亞胡十三日矢言打到贏，不會被國際壓力和伊朗及其代理人阻撓。

ＷＳＪ和紐約時報引述柏林智庫歐洲外交關係協會中東專家羅瓦特報導，以哈戰爭已外溢到黎巴嫩、伊拉克、敘利亞與葉門。美國特意迅速派航艦及戰鬥機到中東，以嚇阻伊朗挑釁，但這些部署也使美國更暴露在風險中。

以哈戰爭是美國總統拜登一大決定性的外交考驗。華府多年將外交軍事資源投入對抗中國大陸崛起，但加薩戰火迫使美方重新關注中東，也使其在援烏上備多力分。拜登推動的以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化談判也因此停擺。以巴和解進程雖再受矚目，「兩國方案」之路卻似更為崎嶇。

除了加薩，美國也苦於應付黎巴嫩真主黨、葉門「青年運動」等伊朗支持的代理人團體，美方支持的葉門內戰和平進程亦陷入困境，而該進程是近年沙伊修好的基石。羅瓦特說，以哈戰爭外擴將影響全球。

以色列在這場戰爭的行為已引發許多國家地區抗議，南非更告到海牙的國際法院（ICJ）。以軍雖受美方施壓要求控制加薩平民死傷，並已聲稱進入較低強度作戰階段。但以色列前國安顧問艾拉德（Uzi Arad）說，危機仍在演變並可能升級。西岸的比爾載特大學講師哈蒂柏（Ghassan Khatib）則說，目前事態顯然動搖區域權力平衡，不利美以，以色列也還未能擊敗任何伊朗代理人團體。

就算以軍在加薩擊潰哈瑪斯，戰後由誰治理加薩、誰出資重建和維安，目前仍是未知數。埃及等阿拉伯主要國家認為，哈瑪斯仍應參與其中。哈蒂柏說，哈瑪斯政治地位已相對西岸的巴勒斯坦自治政府高。

但這可能難以落實，畢竟以哈戰爭已再度凸顯美國和阿拉伯世界緊張。「全球南方」國家也質疑美國為何一邊呼籲抗俄援烏，一邊又支持以色列繼續占領巴人土地。羅瓦特說，對中俄而言，美國為挺以而耗費政軍資源並非壞事，到頭來，中俄其實漁翁得利。

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