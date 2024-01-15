加沙戰爭百天 德外長：不放棄 直到所有人質歸家

正在埃及訪問的中國外長王毅周日呼籲加沙停火、巴勒斯坦建國。在與埃及外長舒凱里（Sameh Shoukry）會晤後的新聞發布會上，王毅表示，有必要堅持按照1967年邊界、以東耶路撒冷為首都建立一個獨立、擁有完全主權的巴勒斯坦國。

兩國外長的一份聯合聲明敦促立即停止一切針對平民和平民設施的暴力和殺戮。

舒凱里和王毅呼籲舉行國際和平峰會以解決巴勒斯坦問題。中國國家主席習近平過去曾提出這樣的倡議。

王毅此次非洲之行還將前往多哥、突尼斯和科特迪瓦。

貝爾博克：不放棄、不鬆懈

加沙戰爭100天之際，德國外長貝爾博克在社交平台X上表示：「我們不放棄，不鬆懈，直到所有被哈馬斯劫持的人質重返家園。」她寫道：「100天了，兒童、父母、兄弟姐妹和朋友失去蹤跡。這100天充滿了未知、絕望、悲傷，──也有希望。」

在10月7日哈馬斯等極端組織對以色列發動的恐怖襲擊中，超過1200人被殺害，約250人被劫持至加沙地帶。以色列以大規模空襲和地面攻勢作為回應。

特拉維夫聲援人質

以色列估計，目前尚有136名人質在加沙地帶。其中，估計約二三十人已經喪生。

1月14日，特拉維夫數百家以色列企業參加罷工100分鐘的行動，以聲援仍在加沙地帶的超過130位人質。這一行動共持續24小時。抗議的組織者之一本-大衛（Arnon Ben-David）向德新社表示：「有時我早晨起來，問自己：10月7日所發生的是真的嗎，以色列國到了如此境地，人們從自己的家中、床上被擄走？士兵在站崗時被殺害？以色列正處在一個噩夢中，我想要從這個噩夢中醒來，創造一個新的以色列。」

聯合國救援組織呼籲人道停火

與此同時，據哈馬斯控制下的衛生部門數字，迄今有約24000人在以色列的襲擊中死亡，另有約60600人受傷。目前對這一數字無法獨立確認。

聯合國巴勒斯坦救援組織UNRWA再次呼籲加沙人道停火。該組織負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在一份聲明中寫道：「大規模的死亡、毀壞、驅逐、飢餓、損失與悲傷，在過去100天讓我們所共有的人性蒙羞。」他寫道，大多數人……包括兒童在內……受到最深程度的創傷。140萬人流離失所，生活在人滿為患、衛生條件不足的臨時營地。

內唐亞胡：確保加沙永不對以色列構成威脅

以色列總理內唐亞胡表示，將會戰鬥到底，直到全面勝利，實現所有目標：鏟除哈馬斯、釋放所有人質、確保加沙地帶永遠不會對以色列構成威脅。

在11月的停火中，共有105名以色列人質獲釋，240名巴勒斯坦囚犯也被釋放。以色列軍方總參謀長哈勒維（Herzi Halevi）周六表示，只有在軍事壓力之下，當時才得以促成許多人質獲釋。但許多人質家屬反對這一立場。

（法新社、德新社）

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