以擊殺真主黨指揮官 局勢再升溫

法新社八日引述一名位維安消息人士報導，以色列在一次空襲黎巴嫩南部的行動中，擊殺一名伊朗支持的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織「真主黨」最高指揮官。該報導認為，此事加劇對這波加薩走廊衝突恐蔓延的風險。

真主黨稍晚首次宣布其一位「指揮官」被殺，姓名為塔威爾（Wissam Hassan Tawil），「在前往耶路撒冷的路上死亡」。該報導說，這種說法是用於被以色列擊殺的戰士。

出於安全理由而要求匿名的前述消息人士指稱，塔威爾在真主黨於黎南的軍事行動上扮演領導角色，並兼任真主黨內其他幾個最高職位。以方當時鎖定他位於黎南的車輛，他在以色列一次空襲中喪生。

自以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯十月七日開戰以來，塔威爾是被擊殺的最高階真主黨成員。而哈瑪斯第二號人物艾魯里上周疑似命喪以色列對黎巴嫩的突襲行動中。

塔威爾是真主黨「拉德萬部隊」指揮官，以色列稱這支部隊任務是從北方邊境滲透以色列。以軍七日表示，在旨在摧毀拉德萬部隊的襲擊中，以軍打死至少七名真主黨成員，並準備襲擊更多真主黨陣地。以黎邊境持續不斷的跨境衝突，加劇外界憂心當地發生更廣泛的區域戰爭。

以軍參謀長哈勒維表示，以軍決心繼續向真主黨施壓，如果這些努力達不到目標，就準備開打「另一場戰爭」。

真主黨上周六發動攻擊，摧毀以色列一個軍事基地，是該組織數月來對以色列邊境發動的最大規模襲擊之一。這個黎巴嫩民兵組織承諾支持哈瑪斯，自三個月前以哈戰爭以來一直對以色列邊境進行小規模襲擊。

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