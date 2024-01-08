戰爭讓不少巴勒斯坦人改信基督教 前恐怖份子：第一個想代禱的對象是猶太人

戰爭讓人心更渴望遇見神。一位巴勒斯坦極端組織前成員因緣際會信奉基督教，他觀察認為，目前由哈瑪斯帶領對抗以色列的戰爭中，將會有數萬名巴勒斯坦人失去盼望，開始接觸基督教。

以色列屢戰屢勝

據《基督教廣播網》報導，現年73歲的沙達(Tass Abu Saada)出生於加薩，1967年發生六日戰爭後讓他開始討厭猶太人，因此選擇加入「巴勒斯坦民族解放運動」，並全力支持前領導人阿拉法特。他說，「我不知道為什麼對抗以色列的戰爭中，我們會輸這麼多次？我們人數與國土都比它大。」

之後他到了美國，並認識一位基督徒介紹他耶穌，對方跟他說，「如果你想要經歷像我心中的平靜，你必須去愛猶太人。」接著他們一起讀聖經，隔天沙達內心激動想要禱告。他說，「我心中浮現第一個要代禱的對象竟是猶太人。」

被哈瑪斯欺騙

他說，以哈戰爭爆發後，造成許多加薩人感到絕望、被拋棄以及被治理加薩的哈瑪斯組織所欺騙。因此，許多人離開伊斯蘭轉而認識基督信仰。他說，「哈瑪斯是一種在人群中傳播的意識形態，但是我認為上帝有祂的計畫，我相信阿拉伯人與猶太人的計畫也在其中。」

戰爭讓加薩人流離失所

據《CNBC》報導，15歲的加薩人貝克說，「這就是我們的生活，我們就住在埃及邊界的帳篷。願上帝幫助我們。」根據聯合國數據指出，自從以色列對加薩發動空襲與地面攻擊後已造成190萬人無家可歸，約是加薩人口的9成。

在加薩地區，食物也越來越短缺，對此，世界糧食計畫署副執行主任斯考再次呼籲以哈達成新的停火協議，重新開放以色列的凱里姆沙洛姆邊境，以提高援助物資的運送。

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