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暗殺+恐攻....中東衝突加劇 布林肯急赴以

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國國務卿布林肯（左）去年11月曾拜會以色列總理內唐亞胡（右）。歐新社
美國國務卿布林肯（左）去年11月曾拜會以色列總理內唐亞胡（右）。歐新社

美國官員表示，由於外界日益擔憂以色列哈瑪斯的衝突將升級為地區戰爭，國務卿布林肯四日將啟程，展開以哈開戰以來的第四次中東訪問。

法新社報導，不願透露姓名的美國官員透露，布林肯預計四日晚間從華府出發前往以色列訪問。這名官員並未提供出訪行程的其他細節，但布林肯先前訪問中東時曾到訪數個阿拉伯國家。

這將是自去年十月七日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯攻擊以色列並引發大規模報復行動之後，布林肯第四次訪問該地區、第五次訪問以色列。

哈瑪斯第二號人物艾魯里二日在黎巴嫩首都貝魯特遇襲身亡，外界懷疑是以色列所為，引發人們對戰爭擴散的憂心。

伊朗民眾三日紀念已故伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼逝世四周年，紀念儀式現場卻發生二起爆炸事件，造成至少八十四人喪命。伊朗官員點名美國和以色列是幕後黑手，表明將報復，儘管美國否認自己與以色列參與此事。

以色列與伊朗是長年死敵，以哈戰爭爆發後，伊朗支持的民兵在黎巴嫩、伊拉克、敘利亞和葉門境內的相關暴力事件隨之激增。

黎巴嫩和以色列邊境已發生多次致命交火，美國領導的聯軍在伊拉克和敘利亞也遇襲。

截至目前為止，中東地區仍能避免發生更激烈廣泛的戰爭，但伊朗爆炸案已衝擊全球市場，導致國際油價上漲逾百分之三。

對於全球貿易至關重要的紅海地區航運也遭到攻擊。英、美、日等十二個國家三日發布聯合聲明，強力要求葉門反政府武裝組織「青年運動」即刻停止對紅海商船的非法攻擊、釋放遭違法扣留的船隻和船員，否則「後果自負」。加入聯合聲明的國家有英國、美國、日本、澳洲、巴林、比利時、加拿大、丹麥、德國、義大利、荷蘭、紐西蘭。

各國強調聯合聲明是對「青年運動」的明確「警告」。聲明指出，「青年運動」刻意攻擊民用船舶和海軍船艦，毫無合法正當理由。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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