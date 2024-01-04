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真主黨發動攻擊 八萬以色列人流離失所

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
以色列邊境村莊民眾為了躲避真主黨發動攻擊，已經撤離家園。(Photo by Jacob Torrey on Flickr used under Creative Commons license)
以色列邊境村莊民眾為了躲避真主黨發動攻擊，已經撤離家園。(Photo by Jacob Torrey on Flickr used under Creative Commons license)

真主黨武裝勢力必須解除，才有和平。從黎巴嫩發射飛彈攻擊以色列北部的真主黨，日前攻擊當地一處教堂，造成多人受傷，當地人心惶惶。民眾認為，一旦以色列與真主黨全面開戰，後果將不堪設想。

教堂遭到攻擊

據《基督教廣播網》報導，真主黨近期持續從黎巴嫩向以色列發射飛彈，最近遭到攻擊的目標是位於伊克利特的瑪麗亞東正教教堂，事後造成10人受傷。

以色列智庫艾爾瑪研究與教育中心代表左哈維說，「該教堂是大家都知道的地點，也是村莊的象徵，如今成為被攻擊目標，攻擊者的心態昭然若揭。」

以色列國防軍軍官哈魯爾說，「真主黨應該被解除武裝。一旦真主黨被解除武裝，我們才能與黎巴嫩有和平，也將與所有周邊的阿拉伯國家和平共處。」

為了保護以色列人，近日，以色列國防軍的空襲襲擊黎巴嫩境內數十個真主黨據點。左哈維說，「我們每天都受到飛彈的威脅，這是生活的殘酷現實。無論是基督教徒、穆斯林還是猶太人都活在威脅中。」

目前已有超過8萬名北部的以色列人流離失所，加上每日攻擊仍持續發生，多數人認為外交途徑解決問題可能性不大。

真主黨與以色列衝突恐加劇

據《法蘭西24》報導，本週二，哈瑪斯副領導人阿魯里在黎巴嫩真主黨的大本營遭到以色列襲擊死亡，黎巴嫩《東方之日》總編輯薩姆拉尼表示，「以色列已完全打破了交戰規則，越過了紅線。真主黨現在處於微妙處境，一方面不能不回擊，但如果回擊過度，就有可能冒著與以色列全面開戰的風險。」

他分析認為，以色列決定在真主黨的大本營發動攻擊，代表以色列希望擴大戰線對抗真主黨。即使盟友美國過去幾個星期竭力阻止，認為這類行動將迫使真主黨以極強硬的方式回應，引發日後難以收拾的衝突。」

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