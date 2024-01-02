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伊朗軍艦移防紅海 中東衝突恐擴大

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
伊朗軍艦1日前往紅海，外界擔心伊朗加叛軍與英、美的衝突，恐讓中東衝突擴大。（Wikimedia Commons）
伊朗軍艦1日前往紅海，外界擔心伊朗加叛軍與英、美的衝突，恐讓中東衝突擴大。（Wikimedia Commons）

不只以哈衝突，南方的紅海也可能爆發戰爭？伊朗軍方近日派遣阿博羅茲軍艦前往紅海，外界解讀伊朗目的在協助背後扶持、近日以無人機攻擊紅海商船的的葉門胡賽叛軍。由於西方也派遣軍艦與無人機護衛商船，外界擔心伊朗與西方擦槍走火，恐讓當地局勢升溫，演變為全面性衝突。

伊朗加入 局勢詭譎

根據《英國廣播公司》報導，伊朗的國營塔斯社近日發布消息指出，伊朗的阿博羅茲軍艦近日將通過曼達布海峽，此區於亞丁灣與印度洋的交界，是紅海重要的出海口。

伊朗表示，該國從2009年開始，就已經派遣軍艦到紅海護衛該國商船，並非臨時起意。

以色列時報》提到，由於以哈衝突延續，葉門胡賽叛軍便宣布要以無人機攻擊經過紅海的商船，迫使以色列停止入侵加薩走廊，但在以色列堅決不停戰下，葉門叛軍仍持續在紅海騷擾各國商船，尤其是以色列籍的貨船。許多航運公司都宣布改到地中海，即使航程會因此增加10到14天。

以與親伊勢力交火

而美國、英國等國則派遣軍隊攻擊葉門叛軍的無人機，目前紅海仍佔有全球12%的航運量，也讓胡賽叛軍持續在附近海域騷動。伊朗軍隊近日又有高階指揮官慕薩維在敘利亞被以色列的空襲擊斃，加上先前以色列將伊朗革命衛隊最高階指揮官蘇雷曼尼擊斃，伊朗軍隊也正蠢蠢欲動。

近日除了以哈衝突外，以色列還與敘利亞政府、黎巴嫩真主黨等勢力交火，加上紅海又有伊朗加入，且伊朗國安顧問阿曼達還傳出要胡賽指揮官阿布杜薩拉會面，外界擔心伊朗也加入紅海相關衝突，使中東衝突局勢擴大。目前以哈衝突已經造成2.2萬名巴勒斯坦人身亡，以色列還強硬表示衝突要延續一整年。

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