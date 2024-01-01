以色列財政部長：應鼓勵加薩居民移民他鄉

據當地居民和醫療機構反映，以色列在12月31日加強了對加薩地帶中部的打擊。在空襲中，一棟建築被擊中摧毀，造成10人喪生。

與此同時，從加薩地帶發射的火箭彈在除夕夜間飛越了以色列中部地區，引發了空襲警報。特拉維夫也響起警報，導致聚集在街頭慶祝新年的人們紛紛躲避。

哈馬斯的武裝分支卡桑旅稱，發射火箭彈是對以色列在加薩屠殺平民行為的回應。伊斯蘭主義武裝哈馬斯被以色列、美國、德國和其他國家認定為恐怖組織。

以色列財長：讓阿拉伯人離開加薩

以色列財政部長斯莫特裡赫（Bezalel Smotrich）周日（12月31日）呼籲加薩地帶的巴勒斯坦居民離開這一被圍困地區，以便猶太人能重返定居。

斯莫特裡赫因其激進立場，此前已被排除出以色列戰時內閣以及對有關加薩戰後治理的討論。路透社報道稱，他的這一言論似乎佐證了阿拉伯世界普遍存在的擔憂，即以色列要將巴勒斯坦人趕出他們希望未來建立國家的土地，重演1948年以色列建國時巴勒斯坦人被驅逐的悲劇。

斯莫特裡赫在接受軍方廣播電台采訪時表示，應該在加薩鼓勵向外移民。「如果加薩有10萬或20萬阿拉伯居民，而不是200萬，那麼有關戰後重建的討論就會是完全另外一番情況」。他認為不少加薩的居民願意離開這塊被封閉的領土。

他還說，如果加薩不再是有230萬人「在一心要摧毀以色列國家的願景下成長起來」，以色列人也會以截然不同的眼光看待這方土地。

斯莫特裡赫所在的右翼宗教黨派受到猶太定居者的支持。該黨在過去則曾有過類似的表態。但這與目前政府的官方立場不符。內塔尼亞胡政府表示，在加薩針對哈馬斯的戰事結束後，加薩居民可返回家園。

民意調查也表明，大多數以色列人不支持猶太人的定居點重返加薩。2005年，在佔領加薩地帶38年後，以色列放棄了這裡的定居點，並撤出了軍隊。內塔尼亞胡曾表示，以色列不打算再次維持在該地區的長期存在，但將暫時保留對其的安全控制。

土耳其十萬人游行聲援巴勒斯坦

周日，巴勒斯坦權力機構主席阿巴斯發表講話稱，拒絕任何強迫巴勒斯坦人離開家園的舉動。他說：「我們不會允許巴勒斯坦人被驅逐，無論是在加薩地帶還是約旦河西岸」。

元旦，超過十萬人在土耳其伊斯坦布爾參加聲援加薩巴勒斯坦人、反以色列的集會。一些示威者佩戴哈馬斯標志，呼喊「劊子手以色列滾出加薩」等口號。土耳其總統埃爾多安的次子比拉爾·埃爾多安（Bilal Erdogan）在集會上發言，執政黨正義與發展黨（AKP）的多名高級成員也參加了集會。

土耳其《共和國報》引述比拉爾·埃爾多安的發言，他呼籲人們持久抵制以色列。埃爾多安總統本人也一再批評以色列對哈馬斯10月7日恐怖襲擊的反應，稱以色列蓄意濫殺平民。

（綜合報導）

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