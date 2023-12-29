聯合國：以軍向救援車隊開火！

（德國之聲中文網）聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）周五（12月29日）表示，一支返回北加沙地區的援助車隊遭到以色列軍隊槍擊。 根據UNRWA負責人懷特（Thomas White）的說法，這支車隊於周四遭到襲擊，該車隊沿著以色列軍隊批准的的安全路線行駛。 懷特在社交媒體X上寫道：“以色列士兵在援助車隊從加沙北部沿著以色列軍隊批准的路線返回時，向車隊開火。我們的國際車隊隊長及其成員未受傷，但一輛車受損。”

以色列表示正在調查此事。周五早些時候，聯合國人道主義事務協調員格裡菲思（Martin Griffiths）表示，給加沙地帶急需援助的巴勒斯坦民眾提供幫助遇到一系列困難，原因包括“卡車進入加沙前需要經過三層檢查”、“被拒絕物品清單不斷增加”以及“車隊遭到槍擊”等等。

極端組織哈馬斯的高級官員周五參加在埃及首都開羅舉行的會談，討論一項可能結束長達近3月沖突的以哈停戰計劃。埃及提出的這一建議分為三個階段：釋放在加沙的 40 名以色列人質，同時釋放以色列監獄中的 120 名巴勒斯坦囚犯；哈馬斯和法塔赫舉行會談；最終組建一個臨時政府，負責管理監督加沙的人道主義援助和重建。協議內容還規定以色列軍隊從該地區全面撤離。

目前尚不清楚以色列是否會同意這些條款，因為以方曾表示，其目標是消滅哈馬斯（許多專家認為這是不可能的），並在戰爭結束後保持對加沙的軍事控制。

（路透社，法新社，德新社等）

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