平安夜斷魂 以空襲加薩逾百死

以色列廿四日平安夜空襲加薩走廊中部的馬加齊難民營，造成至少七十人喪生，其中許多是婦孺，死亡人數很可能攀升。巴勒斯坦衛生部發言人庫德拉稱之為「駭人的馬加齊大屠殺」，痛斥以軍犯下新形態戰爭罪。

路透報導，除馬加齊至少七十死，有醫師說，南加薩大城甘尤尼斯也有廿三名巴人因空襲喪生。以軍這波持續數小時的空襲，自平安夜延續至廿五日耶誕節，加薩官員說，共有逾百人在平安夜斷魂，成為這波以哈開戰以來最血腥的一夜。

以方指控巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在人口稠密區從事軍事行動，利用巴人平民當人肉盾牌，哈瑪斯則否認。以軍說，正檢視馬加齊事件報告，並稱致力遵守國際法，盡力減少平民傷亡。

南加薩遭空襲後，巴勒斯坦民眾從瓦礫中抬出遺體。（歐新社）

巴勒斯坦紅新月會公布受傷居民正被送往醫院的影片，還指控幾架以軍戰機轟炸道路，阻礙救護車與緊急車輛通行。

BBC引述一名巴人報導，空襲使建築物的牆壁倒塌，他女兒一家全遭掩埋，整個加薩沒有任何地方安全。法新社亦引述一名巴人男子報導，今年耶誕節絲毫沒有喜悅之情，沒有耶誕樹、耶誕裝飾和團圓聚餐，只祈禱這場戰爭盡快落幕。

馬加齊難民營十一月也曾遭空襲，當時共卅多人喪命。據巴勒斯坦媒體報導，以軍也加強對中加薩布賴吉的陸空砲擊。據加薩衛生部統計，自十月七日開戰以來，加薩已至少二萬○四二四人死亡、逾五萬四千人受傷。

對於以軍在耶誕節發動猛烈攻勢，以色列總理內唐亞胡廿五日聲明，以軍「別無選擇」正在加薩加大作戰力道，將一直打到贏。

羅馬天主教教宗方濟各廿四日在梵蒂岡聖伯多祿大教堂主持子夜彌撒，哀悼耶穌基督帶給世人的和平訊息，在祂降生的這片土地，正遭愚蠢的戰爭邏輯淹沒。耶穌誕生的巴勒斯坦城市伯利恆位於以色列占領的約旦河西岸，今年當地耶誕節慶活動已因戰爭取消，街上幾乎沒有特地前來的信徒或遊客，也不見大型耶誕樹。

BBC報導，埃及已提出新的以哈停火計畫，將在卡達及美國參與下間接舉行談判，將包括三個階段：第一階段人道暫停七至十天，哈瑪斯將釋放全部平民人質，以交換以色列監獄釋放部分巴勒斯坦囚犯；第二階段歷時一周，將釋放所有以軍女兵；第三階段將持續一個月，除釋放剩餘人質，以軍也將撤離加薩並暫停一切空中行動。

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