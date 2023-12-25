伯利恆：戰火硝煙中的聖誕節

在平安夜這一天，耶路撒冷宗主教區帶領信眾遊行前往位於約旦河西岸巴勒斯坦管理地區的伯利恆。

今年的遊行規模要比過去幾年小得多，紅衣主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）只由幾名方濟各會僧侶和少數信徒陪同。

皮扎巴拉是天主教廷在以色列、約旦和巴勒斯坦地區和塞浦路斯的最高代表。

通常情況下，伯利恆在聖誕節期間會吸引數以萬計的外國朝聖者。而今年則幾乎沒什麼人來。

對於這座位於約旦河西岸的城市來說，旅遊業佔到經濟總量的70%，其中大部分來自季節性的旅遊，並且與聖誕節朝聖相關。地方官員表示，伯利恆有超過70家酒店被迫關門，導致數千人失業。

自從10月7日哈馬斯對以色列發動恐怖襲擊之後，以色列方面取消了巴勒斯坦人在伯利恆的工作許可，當地的經濟也受到沉重打擊。伯利恆的日常行政雖由巴勒斯坦民族權力機構管理，但是以色列控制著伯利恆的進出口。

沒有慶祝活動的聖誕節

11月，耶路撒冷各教會領袖決定，鑑於以色列和哈馬斯之間的戰爭，聖地伯利恆在今年聖誕節期間不再進行裝飾。

「今年沒有聖誕樹，也沒有燈光，只有黑暗」，來自越南的方濟各會修道士永約翰（John Vinh）對美聯社表示。

聖誕遊行從歷史悠久的耶路撒冷老城的雅法門開始。午夜彌撒在伯利恆歷史悠久的聖誕教堂舉行，這裡被認為是耶穌基督的誕生地。

往年在降臨期都會樹立在聖誕教堂門前的大聖誕樹，今年已不見蹤影。

在前往伯利恆的途中，遊行隊伍在拉結墓前停留，這是一個受到基督徒、猶太教和穆斯林同時尊崇的聖地。

（德新社、美聯社）

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