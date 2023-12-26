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加薩36醫院只剩9間 世衛再籲停火
世界衛生組織表示，加薩地區卅六間醫院如今只剩九間還有部分運作能力，這九間全位在加薩南部，且人滿為患，世衛秘書長譚德塞廿四日因此再次呼籲以色列和哈瑪斯停火。
法新社報導，譚德塞在社群平台Ｘ說：「加薩衛生體系的毀滅是場悲劇，我們呼籲立即停火。」
他說：「儘管持續面臨危險，傷患又不斷湧入，我們仍看到醫師、護理師、救護車駕駛員仍不斷努力拯救生命。」
世衛警告，儘管醫療需求激增，但加薩各院所床位僅剩衝突前的百分之卅八，醫療人員只剩百分之卅還在工作。
以哈戰爭爆發以來，受國際人道法保護的醫院屢次遭到以軍攻擊。
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯十月七日突襲以色列，促使以色列對哈瑪斯控制的加薩地區展開猛烈空襲及地面攻勢。自此之後，世衛便一直警告加薩醫療衛生狀況岌岌可危。
以色列統計顯示，哈瑪斯突襲以色列時殺害約一千一百四十人，當中大部分是平民，並擄走約二五○名人質，目前據信仍有一二九人被扣押在加薩。
而哈瑪斯控制的加薩衛生部門表示，以色列對加薩的軍事行動已造成二○四二四人死亡，其中大部分是婦孺。
加薩大片地區如今已成廢墟，且在以色列的圍攻下，當地二百四十萬居民飲水、食物、燃料、藥品都嚴重短缺，只靠卡車送來有限援助物資，稍微緩解窘迫情況。
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