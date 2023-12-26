加薩地道 以軍發現5人質遺體

以軍廿四日指稱，在北加薩大城加薩市附近賈巴利亞難民營地下一個鋪有白磁磚的狹窄地道網，發現五具以色列人質遺體，包括三名軍人，其中一名准尉卅六歲，另兩人僅十九歲，階級各為上士及中士，另外兩人是廿七和廿八歲的平民，死因尚待相驗結果。

伊朗支持的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯上周公布影片，在一間看似狹窄、沒窗戶的白磁磚臥室，其中三名人質還活著，針對以色列的一排希伯來文字幕寫道「你們軍隊的武器殺了這三人」。哈瑪斯至今聲稱部分人質死於以色列砲轟加薩走廊，並揚言處決人質。

另外，以軍公布其工兵在一處黑暗又滿布灰塵的地道網作業影片。該地道共兩層：一層向下十公尺、另一層則深達數十公尺。其中一條連接一個豎井，通往哈瑪斯北部旅指揮官甘杜爾家，而哈瑪斯此前宣稱他及其他幾位高階指揮官已在十一月廿六日行動中身亡；以方說法是這些哈瑪斯民兵高層為以軍空襲目標。

以軍影片顯示在一段鋪白色磁磚的地道，以及一個類似設計為浴室的房間，有基本的淋浴、馬桶和洗臉盆；還有一個工作室，另一條地道有一台飲水機和一堆子彈。

以軍與哈瑪斯前述影片有所差異，人質臥室的天花板雖也是白色磁磚，但格局似乎不同。以軍廿四日聲明，該地道上方有一所學校和醫院，是哈瑪斯的北加薩地下總部，有多條路線，用於直接的戰鬥和恐怖行動。拆除賈巴利亞這些地下總部，是以軍應對哈瑪斯地道基礎設施與打擊其高階指揮官及其戰略能力的作為之一，除了北加薩，也正在甘尤尼斯及南加薩遂行。

以色列時報報導，大舉摧毀哈瑪斯地道，凸顯以軍對北加薩的掌控。據法新社廿五日報導，自十月開戰以來，估計哈瑪斯共擄走二五○名人質，目前其手中還握有約一二九人。

商品推薦