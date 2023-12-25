以國本想先制攻擊真主黨 被拜登阻止

華爾街日報報導，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯衝突剛爆發時，以色列情報單位十月十一日接獲黎巴嫩民兵組織真主黨準備發動跨境攻擊情報，以軍打算先下手為強，戰機已升空準備空襲，但美國總統拜登警告此舉可能引發廣泛區域衝突，及時說服以國總理內唐亞胡停止行動。

以色列遭哈瑪斯突襲四天後，十月十一日清晨六點卅分左右，以色列官員緊急通知白宮，表示黎巴嫩真主黨策畫襲擊，以色列打算發動先制攻擊。當時美國情報、軍事及國安單位主管立即召開會議，出席者包括國務卿布林肯、國防部長奧斯丁、國家情報總監海恩斯、中央情報局局長伯恩斯、參謀首長聯席會議主席布朗等人。會中討論以色列先制攻擊行動，且一致認定以方情報和美方情報不符。

拜登聽取會報後致電內唐亞胡和他的戰爭內閣，敦促他仔細斟酌行動後果並收手。起初內唐亞胡不以為然，以國國防部長葛朗特等閣員也認為，更大的區域戰爭難以避免，以色列想要先動手。美方則反對，認為可避免戰爭擴大。

同一時間，以色列北部軍隊收到真主黨可能通過滑翔翼和駕車闖入邊境，同時向北部邊境發布警戒通知，要求全民進入防空洞避難，後來證實這又是虛驚一場。

美國和以色列官員當天反覆討論開會，美方堅持情報顯示真主黨並沒有要發動襲擊，以色列才同意終止行動。

以哈戰爭爆發以來，拜登政府極力透過外交斡旋，避免以色列北部和黎巴嫩邊境的局勢升溫，儘管當地幾乎每天發生以軍和真主黨及巴勒斯坦武裝分子交火事件。美國更為此出動兩艘航空母艦打擊群及一艘核動力潛艦坐鎮地中海東部。

最近，美國更成立一支擴大海上防衛部隊「繁榮衛士行動」，聯手歐洲和非洲等九個盟邦，共同保障行經紅海的商船免受葉門叛軍青年運動攻擊。

事實上，衝突升高風險一直存在。至今黎巴嫩武裝分子襲擊以色列超過二百次，造成十人喪命，包括七名以軍。以色列則回擊黎巴嫩南部近一千次，超過一百廿名真主黨戰士及十名黎巴嫩平民死亡。

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