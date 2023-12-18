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以色列誤殺己方人質 「心碎但不罷手」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
以軍承認誤殺三名以色列人質後，在國內引發反彈，其餘人質的親朋好友十六日舉標語在特拉維夫舉行示威抗議，要求內唐亞胡政府加緊釋放人質談判。（法新社）
以軍承認誤殺三名以色列人質後，在國內引發反彈，其餘人質的親朋好友十六日舉標語在特拉維夫舉行示威抗議，要求內唐亞胡政府加緊釋放人質談判。（法新社）

以色列總理內唐亞胡十六日指稱，以軍在加薩走廊「誤殺」三名以色列人質的事件，使「我和全國的心都碎了」。但他不忘強調，為將其他遭巴勒斯坦武裝團體擄走的的民眾平安帶回家，仍有必要在軍事上施壓。

內唐亞胡就前述悲劇說，儘管悲痛，但不管是讓人質返家或達到擊敗敵人的目標，必須施加軍事壓力，若不施壓，「我們一無所有」。他十六日向全民發表談話，也是這起事件後他首度公開發言。他重申「我們身處一場存亡之戰」，必須打到戰勝那天，加薩將非軍事化並置於以色列安全控制下，即使面臨國際壓力，以及付出難以承受的代價。

自以軍承認誤殺三名持白旗並以希伯來文呼喊救命的人質後，以色列國內要求內唐亞胡政府重啟與哈瑪斯談判釋放人質的聲浪愈來愈大。剩餘人質的家屬擔憂，其至親哪天也可能遭自家軍隊所殺，十六日有數千名人質的親朋好友，齊聚以色列大城特拉維夫一個廣場舉行示威活動，要求政府立即將人質平安帶回家。

抗議人士還要求立刻停火，好讓更多人質獲釋。

另外，路透及ＣＮＮ引述消息人士報導，以色列情報頭子十五日晚間與卡達總理穆罕默德會談。路透報導認為，這似乎證實以色列正就人質獲釋展開新談判。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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