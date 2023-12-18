美防長將訪以 促結束大型作戰

以軍對加薩走廊發動大規模地空攻勢，平民傷亡甚巨，重要盟友美國開始施壓以色列結束高強度作戰，希望以軍改派較小型的菁英部隊精準打擊，鎖定巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導高層。紐約時報十七日報導，美國國防部長奧斯丁本周將偕參謀首長聯席會議主席布朗訪以，擬商討以軍採行前述戰術事宜。

美國官員向紐時透露，奧斯丁將會晤以色列總理內唐亞胡、防長葛朗特，詳談以軍何時及如何展開戰事新階段。美方盼以軍下階段應該透過基於情報的精準攻勢，穿梭加薩的人口中心，找出並擊斃哈瑪斯領袖、摧毀地道及解救人質。奧斯丁雖預期聲援以軍摧毀哈瑪斯戰力的作戰，但也會強調保障平民安全和增加人道救援的需要。

五角大廈匿名官員指稱，美軍鑒於過去廿年來慘痛經驗，亦從伊拉克及阿富汗的大型地面戰，轉型到較精準的作戰方式。奧斯丁曾是美軍中央司令部四星將領，對此相當熟悉，希望和以方分享相關經驗。

奧斯丁此行將是這波以巴衝突自十月爆發以來二度訪以，布朗同行凸顯此時戰況緊迫。上周白宮國安顧問蘇利文訪以會晤以色列高層商討衝突走向，但未提出戰事具體時間表。美方官員透露，拜登希望以色列三周內改採較精準的戰術。

奧斯丁亦將造訪巴林、卡達兩個中東國家。巴林為美國海軍第五艦隊總部所在，奧斯丁預計在該國商討航行自由和海上安全問題，此時正值與哈瑪斯友好的葉門叛軍「青年運動」屢在紅海襲擊商船。在卡達，奧斯丁將和參與斡旋哈瑪斯釋放人質的該國高官會晤；美軍在卡達駐有烏代德空軍基地。

以軍在加薩的行動亦引起其他西方國家關注。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，英國外相卡麥隆、德國外長貝爾伯克在英媒十六日刊出的聯合投書中，呼籲加薩永續停火以達長治久安，但兩人並未呼籲立即停火，因為此舉漠視以國被迫自衛的原因。

兩位外長認為，若停火無法永續維持、迅速崩解並造成更多暴力，只會更難建立起和平所需的信心；哈瑪斯對以國殘忍攻擊，迄今仍持續發射火箭彈欲傷害以國平民，讓哈瑪斯持續掌控加薩將成為落實以巴「兩國方案」的一大路障。

加薩衛生部指出，這波以巴衝突爆發後加薩的死者已達將近兩萬人，國際人權團體警告加薩人道危機恐愈演愈烈。

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