軍隊誤殺人質事件震動以色列

（德國之聲中文網）以色列總統內塔尼亞胡將人質的死亡稱作“無法忍受的悲劇”，“整個以色列國今晚都在哀悼”。美國政府表示，人質的死亡是“令人心碎”的“悲劇”。

在加沙地帶北部的謝賈亞，以色列軍隊在與哈馬斯武裝進行交火的過程中，錯誤地將三名人質開槍打死。這三名男子是被恐怖組織哈馬斯綁架到加沙的。

以色列軍方對“這一悲劇事件表示最深切的遺憾”。軍方發言人哈加裡（Daniel Hagari）許諾將對此事件進行“透明的調查”，他表示以軍士兵當時是“錯誤地將三名人質視為威脅”，才開槍將他們擊殺。哈加裡表示，以色列軍方猜測，這三名人質要麼是從哈馬斯手中逃脫，要麼是被劫持者釋放了。

更加謹慎行事

在此事件發生後，以色列下令要求部隊采取更加謹慎的行事態度。“我們已經告訴士兵，如果遇到身穿平民服裝的人員，一定要更加小心”，軍方發言人康利克斯（Jonathan Conricus）在接受美國CNN電視台采訪時說。目前還不清楚事情具體是怎麼發生的，但該發言人指出，很多哈馬斯的武裝分子都是身著便衣與以色列軍隊交戰的。

三名人質的屍體目前已經被運送回以色列。軍方已經確認了他們的身份，分別是26歲的沙姆裡斯（Alon Lulu Schamris）和28歲的重金屬鼓手哈伊姆（Jotam Haim），二人來自猶太人社區卡法阿薩基布茲，另外一人是25歲的貝都因人埃爾-塔拉卡（Samer El-Talalka），來自尼爾阿姆基布茲。

特拉維夫舉行抗議集會

周五晚上，在以色列軍隊誤殺人質事件公之於眾後不久，數百人在特拉維夫走上街頭進行抗議。從電視新聞畫面可以看到，示威人群在市中心集合，封住了主要街道。人們要求政府為立即解救所有人質做出努力。他們手舉標語和印著人質頭像和姓名的海報，一路行進至以色列國防軍總部大樓前。

據以色列媒體ynet報導，抗議者還將紅色油漆潑在路面上，並高呼口號：“時間緊迫！現在就帶他們回家！”示威者批評內塔尼亞胡政府沒有為解救人質而做出足夠的努力。

11月底，根據以色列和哈馬斯之間達成的短暫休戰協議，有大約100名人質得到釋放。

重啟休戰談判？

美國新聞網站Axios周五晚間報道稱，以色列情報機構局局長巴內亞（David Barnea）和卡塔爾首相穆罕默德·阿勒薩尼（Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani）在歐洲舉行了會晤。商討話題包括恢復暫時休戰、釋放更多人質的協議。該報道並未提及雙方會晤的具體地點，以及這次能夠解救多少名人質。

哈馬斯被以色列、歐盟和美國等定義為恐怖組織，在10月7日對以色列發動恐怖襲擊之後劫持了大約250名人質，並將他們綁架至加沙地帶。在此次恐怖襲擊中，哈馬斯恐怖分子越過邊界闖入以色列境內，對平民進行了殘酷殺戮。作為反擊，以色列軍隊隨後對加沙地帶進行了空中轟炸和地面進攻。根據哈馬斯控制的加沙衛生部門稱，目前已經有大約1.88萬人死亡，其中大約8000名兒童。這些數字無法得到獨立證實。

救援物資從凱裡姆沙洛姆運進加沙

在與哈馬斯交戰期間，以色列對加沙地帶進行了全面封鎖，該巴勒斯坦地區面臨嚴重的燃料和基本物資的供應緊缺問題。在過去幾個星期裡，只有通過拉法過境點才能將急需的人道救援物資從埃及運進加沙地帶。本周五以色列內閣決定，“暫時”允許裝在人道救援物資的貨車從以色列南部的凱裡姆沙洛姆（Kerem Schalom）過境點通過。

美國國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）認為這是“重要的一步”。世界衛生組織的一名發言人也對這個“好消息”表示歡迎，但也指出，必須保證這些裝載著救援物資的貨車能夠抵達加沙地帶的所有區域。

（法新社、路透社、德新社）

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