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美2航母續留中東 因應以哈

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
美軍航空母艦「艾森豪號」打擊群。法新社
美軍航空母艦「艾森豪號」打擊群。法新社

美聯社十五日引述多位匿名美國官員報導，美國國防部長奧斯丁已下令美軍最新型航空母艦福特號打擊群及巡洋艦諾曼第號續留地中海數周。這代表美方仍在以色列附近維持兩個航艦打擊群，包括福特號及艾森豪號，這不僅是自十月以哈開戰以來、也是中東地區近年來罕見情況。

這次是奧斯丁第三度延長福特號在地中海的部署時間。儘管在伊拉克和阿富汗戰事如火如荼期間，美國經常性在中東維持部署兩艘航母，但近年來華府已試圖轉移其注意力和海軍戰力到印太。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯十月七日突襲以色列後，五角大廈隨即擴大部署中東海軍戰力，以嚇阻伊朗介入加薩戰局並避免衝突擴大。奧斯丁十月八日下令福特號打擊群趕往東地中海，十月十四日再增派艾森豪號打擊群。按原定計畫，艾森豪號本要接替福特號，但五角大廈十月十七日宣布，兩個打擊群都將留守從南歐至中東海域。

截至十二月十五日，美軍在中東現有十九艘軍艦，其中七艘在東地中海，十二艘部署在紅海、阿拉伯海及波斯灣。艾森豪號打擊群目前位於阿曼灣，與巡洋艦「菲律賓海號」共同巡弋中東；驅逐艦卡尼號、史塔森號及梅森號則每天持續游弋曼德海峽，協助嚇阻與因應葉門叛軍「青年運動」發動的攻擊。

以哈開戰後，由伊朗支持的中東武裝團體蠢蠢欲動，伊拉克及敘利亞民兵多次向駐中東美軍設施發動火箭、無人機及飛彈攻擊；青年運動則數度朝以色列發射飛彈，並攻擊行經全球重要商業航道紅海及曼德海峽船隻。青年運動九日更威脅，將鎖定所有駛往以色列的船隻，並警告國際航運公司勿與以色列港口貿易，迫使全球兩大航運業者馬士基集團與赫伯羅德公司十五日宣布，暫停旗下船隻行經紅海。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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