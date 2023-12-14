聯合國大會籲加薩立即停火 拜登公開批以

聯合國大會十二日通過不具約束力的決議，要求加薩地區基於人道主義立即停火，儘管美國仍然投票反對此措施，但拜登總統已公開警告以色列節制，勿再濫殺無辜；該決議通過前，拜登在華府表示，「以色列恣意轟炸平民，正失去國際支持」；拜登認為，巴勒斯坦人建國才是以巴衝突的長期解方。

路透報導，在聯合國官員就加薩人道危機不斷發出強烈警告後，聯合國大會通過要求停火決議；一九三個成員國中有一五三國投贊成票，廿三國棄權。美國和以色列認為，停火只對被美國歸為恐怖組織的哈瑪斯有利，與其他八國投反對。

此決議不具約束力，但具政治影響力，反映了全球對以哈戰爭的看法。美國上周在由十五個成員國組成的聯合國安理會中，否決了類似呼籲。

巴勒斯坦自治政府對此決議表示歡迎，並敦促各國向以色列施壓，要求停火；哈瑪斯流亡領導層人士雷希克表示，以色列應該「停止對我們人民的侵略、種族滅絕和種族清洗」。

據加薩衛生部稱，自十月七日以來，以色列為剷除巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織哈瑪斯，已造成至少一八二○五名巴勒斯坦人死亡。

在決議通過前，拜登在華府舉行的一項競選募款活動中表示，「以色列現在有包括美國和歐盟在內的世界大多數國家支持，但他們正在因為恣意轟炸而失去支持。」

拜登還稱，以色列總理內唐亞胡需改變其強硬派政府，「不能對獨立的巴勒斯坦國說不」。

與此同時，拜登十三日已計畫在白宮與遭哈瑪斯劫持的美國人質家屬首度會面；紐約時報指出，白宮官員證實了這次會議。十月七日加蕯攻擊發生一周後，總統曾與人質家屬視訊通話。

十一月加薩地區暫時停火一周期間，哈瑪斯釋放了約二百四十名人質中的一百名人質，其餘人質家屬一再向美國施壓，要求暫時停火，讓以色列透過談判釋放被扣押的親人。拜登政府官員表示，之前有數名人質獲釋，目前仍有約八名人質有美國公民身分。

聯大再通過加薩停火決議 風向一面倒 製表／梁采蘩

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