哈瑪斯仍握137人質 逼以色列談判

在加薩走廊與以色列交戰的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯十日警告，他們會持續抵抗「野蠻的占領者」以色列，除非滿足他們的要求，否則沒有人質可以活著離開加薩。

法新社報導，哈瑪斯武裝支翼「卡薩姆旅」發言人歐貝達表示：「如果沒有進行換人談判並滿足抵抗運動提出要求，法西斯主義敵人與其傲慢的領導階層就無法帶走活著的人質。」

以哈為期一周的休戰協議於十二月一日破局，休戰期間哈瑪斯釋放一○五名人質，包括八十名以色列人，換取二百四十名被關在以色列監獄的巴勒斯坦囚犯。

以色列九日表示，還有一三七人被扣留在加薩。

居中斡旋的卡達表示，仍在努力協商取得新的休戰協議並讓更多人質獲釋，但警告以色列連番轟炸，正在降低成功機會。

歐貝達表示，哈瑪斯將會繼續與以色列作戰，「我們別無選擇，只能在每個街區、街道與巷弄對抗這個野蠻的占領者。」

美聯社報導，以色列則暗示，為了擊敗哈瑪斯，他們已準備打一場耗時數月甚至更久的戰爭。以色列國安顧問哈尼比說，美國並未對以色列設下達成目標的期限。

哈瑪斯十月七日突襲以色列，造成一千二百人死亡，多半是平民。以色列隨即對哈瑪斯控制的加薩發動報復攻擊，加薩衛生部表示，當地約一萬八千人喪生，多是平民。

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