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加薩立即停火決議案 美又1票否決

聯合報／ 編譯陳曉慈徐榆涵、記者張聲肇、黃國樑／綜合報導
美國駐聯合國副大使伍德（前排右）八日在確定安理會因其動用否決權而未能通過加薩走廊立即人道停火決議案後，整個美國代表團難掩喜色。與此同時，加薩已累計近六萬三五○○人死傷。（法新社）
美國駐聯合國副大使伍德（前排右）八日在確定安理會因其動用否決權而未能通過加薩走廊立即人道停火決議案後，整個美國代表團難掩喜色。與此同時，加薩已累計近六萬三五○○人死傷。（法新社）

聯合國安理會八日表決阿拉伯聯合大公國七日提出要求加薩緊急人道停火的決議案，結果以十三票贊成、常任理事國美國一票否決及英國一票棄權，未能通過。路透報導，美國為維護一個友邦，不惜令自己陷入外交孤立。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）等八日報導，該草案由安理會非常任理事國阿聯，代表阿拉伯及伊斯蘭國家提出，要求以色列巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯立即「停火」，立即無條件釋放所有人質，以及確保人道救援進入加薩。阿聯代表阿布沙哈卜直言，「若我們無法團結，要求停止加薩遭連番轟炸，這將向巴人傳達什麼訊息？甚至對世界各地面臨類似困境的平民，我們又傳達了什麼訊息？」

阿聯提交草案前，聯合國祕書長古特瑞斯六日罕見援引聯合國憲章第九十九條，正式提請安理會注意以哈戰爭已威脅全球和平安全。聯合國創建七十八年來，該條文僅被援引七次，也是這位前葡萄牙總理自二○一七年就任以來首度援引。

美以均反對停火，主張這只對哈瑪斯有利。美國駐聯合國副代表伍德說，阿聯提案內容失衡、不符事實，無法達到任何具體作用，草案訴求的停火難以為繼，只會為下一場（以巴）戰爭埋下種子，因此美方不支持。表決前美方曾要求修改草案措詞，包括譴責哈瑪斯十月七日突襲以色列等部分。

巴勒斯坦代表曼蘇爾形容投票結果是災難，數百萬名巴人命懸一線。都是神聖、值得被拯救的生命。哈瑪斯則批評美國否決不道德也不人道。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯譴責美以沆瀣一氣犯下戰爭罪，美國必須為加薩平民的流血負責。

以色列代表爾登感謝美國投下反對票。他對此聲明，除非所有人質獲釋與哈瑪斯被消滅，以軍才可能停火。中國大陸駐聯合國代表張軍表示，該草案由中國等近百國共同提案，中方對美方否決深表失望遺憾，並呼籲相關各方給巴人留下活下去的希望。

在這波以巴衝突爆發後，安理會已六度為此表決決議案，僅十一月十五日通過唯一的第二七一二號決議，即呼籲加薩人道「暫停」和建立人道走廊等，當時擁有否決權的美英俄皆棄權。據統計加薩已至少一萬七四八七喪生、逾四點六萬人受傷。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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