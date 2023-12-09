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加薩平民死傷慘 布林肯重批以國

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
社群媒體Ｘ七日流傳的影像顯示，以軍強迫數十名加薩巴勒斯坦男性脫到剩內褲，並讓他們一排排跪下。圖／取自Ｘ
社群媒體Ｘ七日流傳的影像顯示，以軍強迫數十名加薩巴勒斯坦男性脫到剩內褲，並讓他們一排排跪下。圖／取自Ｘ

美國國務卿布林肯七日在華府表明，以色列政府雖宣稱有意保護平民，但以哈戰場上的實際傷亡顯然與此意圖有落差。路透八日報導，這是他迄今對以色列在南加薩的戰爭行為，公開提出的最重批判。另外，社群媒體七日流傳的影像顯示，以軍強迫數十名巴勒斯坦男性脫到剩內褲，並讓他們一排排跪在加薩街上，引發人權團體抨擊羞辱難民。

布林肯七日與來訪的英國外相卡麥隆會談後強調，以色列還是要重視保護平民。他直言，南加薩戰事過了約一周，以色列仍必須重視保護平民。據加薩衛生部統計，自十月這波以巴衝突爆發以來，加薩巴人已至少一萬七千一百七十七千人死亡、四萬六千人受傷。

美國總統拜登同日也與以色列總理內唐亞胡通話，強調保護平民至關重要，而且必須讓更多援助進入加薩。這是自十一月廿六日以來，兩人首度通話。據白宮聲明，拜登呼籲建立人道走廊，區分平民與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯民兵，使平民能夠安全離開戰區。

另據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）等外媒七日報導，當天流傳的網路影片顯示，數十名巴人男子被以軍強迫脫到剩內褲，跪在街上，雙眼被布條蒙住，雙手也被反綁。以軍對此聲稱，在西傑亞、賈巴利亞及汗尤尼斯等地，抓獲數百名恐怖分子嫌犯。

但部分被捕巴人的親屬喊冤說，其中有些人根本與武裝團體毫無關係。歐洲地中海人權觀察組織（ＥＭＨＲＮ）七日據所獲情報指控，以軍隨意逮捕並嚴重凌辱數十名巴勒斯坦難民。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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