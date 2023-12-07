古特雷斯呼籲加沙停火 以色列批「危及世界和平」

聯合國秘書長古特雷斯周三（12月6日）致函安理會主席，呼籲安理會成員在加沙努力避免人道主義災難，並呼籲以色列和哈馬斯武裝分子之間實現全面的人道主義停火。

古特雷斯罕見地援引《聯合國憲章》的第十五章第九十九條。按照該條規定，「秘書長得將其所認為可能威脅國際和平及安全之任何事件，提請安全理事會注意。」這是古特雷斯擔任秘書長以來首次動用這一條款。這也是第99條在聯合國近幾十年歷史中第一次被援引。

古特雷斯在致安理會的信中寫道，持續了八個多星期的戰鬥在以色列和巴勒斯坦被佔領土造成了令人發指的人類痛苦、財產破壞和集體創傷。他表示，隨著以色列繼續展開對哈馬斯武裝分子的攻擊，整個加沙地帶的平民面臨嚴重危險。

古特雷斯表示，平民根本得不到有效保護，沒有任何地方是安全的。醫院已經變成了戰場，加沙各地不斷遭到轟炸，「在沒有避難所或生存必需品的情況下，我預計公共秩序很快就會完全崩潰」。

他再次呼籲宣布人道主義停火，「避免平民受到更大的傷害。」他強調，有了人道主義停火，生存手段就可以恢復，人道主義援助就可以安全和及時地運送到整個加沙地帶。

以色列外交部長科恩（Eli Cohen）周四做出回應表示，古特雷斯擔任聯合國秘書長的任期是「世界和平的一個危險」。科恩在社交平台X（原推特）上發文稱，古特雷斯「援引第99條並呼籲在加沙停火，這是對哈馬斯恐怖組織的支持，也是對 謀殺老人、綁架嬰兒和強奸婦女行為的認可」。

以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）也批評聯合國「脫離現實」。他指責古特雷斯致函安理會的做法，達到了「新的道德低點」。埃爾丹認為，「呼籲停火，實際上是呼籲維持哈馬斯在加沙的恐怖統治。」他還重申了要求古特雷斯辭職的呼籲。

秘書長援引聯合國憲章第15章第99條不會產生直接後果。預計安理會將於周四或周五開會討論以哈沖突問題，古特雷斯也將出席會議。

（美聯社、路透社、聯合國）

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