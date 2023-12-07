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加薩衛生部：已逾1.7萬人命喪以色列攻擊

中央社／ 加薩走廊7日綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團在加薩走廊的衛生部今天表示，自從10月7日以來，以色列和哈瑪斯的戰爭已經造成至少1萬7177名加薩人喪生、逾4萬6000人受傷。

法新社報導，哈瑪斯集團（Hamas）突襲以色列南部而引爆這場戰爭，以色列兩個月來持續對加薩走廊（Gaza Strip）狂轟猛炸。衛生部表示，過去24小時內新增350名巴勒斯坦人死亡。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 加薩走廊

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