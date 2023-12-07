以哈戰爭累計58名巴國記者喪生 「無國界記者」籲開放拉法口岸

無國界記者組織（Reporters Without Borders）周四（12月7日）呼籲及色列和埃及當局允許媒體記者從加薩地帶自由通過其南部邊境進入埃及。今年10月7日恐怖組織哈瑪斯對以色列發動襲擊、以色列向加薩地帶的哈瑪斯宣戰後，加薩南部與埃及之間的唯一過境點拉法口岸被關閉。

雖然最近數周法拉過境點斷斷續續地開放過，但只有登記在批准名單上的人才能獲准離開。無國界記者界組織在一份聲明中呼籲以色列和埃及當局開放拉法過境點，以便記者們能夠通行，也為當地的媒體從業者提供更多安全可能。

該聲明指出，巴勒斯坦記者和加薩的其他平民一樣，不得不逃離他們在加薩地帶北部的家園，「現在以色列要求他們前往與埃及接壤的邊境，但目前卻不可能過境（離開加薩）」。而與此同時，國際媒體的記者則不被允許進入加薩地帶。

專訪加薩記者：「到處都是瓦礫和灰塵」

拉法過境點在哈瑪斯和埃及的控制之下。但無國界記者組織稱，以色列對加薩南部邊境的所有活動進行監控。加薩唯一的另一個官方過境點也被關閉，該過境點連接著被圍困的加薩和以色列。

無國界記者表示，戰爭爆發兩個月以來，沒有一名記者獲准通過拉法進入加薩地帶，這顯然削弱了媒體報導衝突的能力。在此期間，以色列還曾4次轟炸這一過境關卡。

根據該組織的數據，已有58名巴勒斯坦記者以色列在加薩的攻勢中喪生，其中14人是在工作中殉職。

10月7日哈瑪斯發動的對以色列的襲擊，造成1200名以色列人死亡，死者大多數是平民，另有240人被劫持為人質。

隨後以色列對加薩地帶發起了軍事進攻。哈瑪斯當局稱，迄今已有16000人在加薩的戰爭中喪生，其中多數是婦女和兒童。

（法新社、無國界記者）

以哈戰爭爆發以來，媒體記者在加薩地帶從事獨立報導變得越來越困難。無國界記者組織稱，不但國際媒體無法進入加薩，巴勒斯坦記者也無法逃生。

【 本文章由德國之聲授權提供】

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