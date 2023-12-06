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以擬水淹哈瑪斯地道 抽海水數周內可成功

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
以軍宣稱巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在北加薩西法醫院挖掘地道，十一月包圍該地道入口。華爾街日報五日報導，以軍在北加薩設置至少五套幫浦，欲引海水淹沒哈瑪斯地道。（法新社）
以軍宣稱巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在北加薩西法醫院挖掘地道，十一月包圍該地道入口。華爾街日報五日報導，以軍在北加薩設置至少五套幫浦，欲引海水淹沒哈瑪斯地道。（法新社）

華爾街日報五日報導，以色列巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯正進行自十月開戰以來最激烈的戰鬥。美國官員則透露，以軍十一月中旬在北加薩夏提難民營附近完成設置至少五套幫浦，恐欲引海水淹沒哈瑪斯在加薩的地道，但此舉恐汙染加薩的淡水供應。

幫浦估計每小時能從地中海抽取數千立方公尺海水，並在數周內淹沒哈瑪斯民兵藏匿的地道。以色列迄今在加薩發現約八百條地道，但認為實際規模恐更大。哈瑪斯手中還握有部分人質，尚不清楚以方是否考慮在人質全數獲釋後才啟動幫浦。哈瑪斯曾聲稱，將人質藏在安全的地點和地道。

一位美國官員說，以色列有理由破壞地道運作。以軍官員不願對水淹地道計畫置評，只說正運用不同軍事和技術工具，致力用各種方式瓦解哈瑪斯執行恐怖行動的能力。據報導，以色列十一月即通知美國有此選項，但不確定內唐亞胡政府將計畫付諸行動的可能性有多大。

荷蘭和平組織PAX成員茨維寧伯格說，假設約三分之一地道網路已損壞，那以色列還需抽取一百萬立方公尺海水才能癱瘓地道。鑑於海平面上升，加薩地下水已開始鹽化，水淹地道恐加劇加薩土地汙染，並使存放在地道的危險物質滲入地下。

近來以軍正試圖結束在北加薩的軍事行動，並將攻勢轉向南加薩的大城汗尤尼斯。該市是加薩哈瑪斯領袖辛瓦的大本營，軍事分析家認為，辛瓦、哈瑪斯高級官員和以色列人質可能都在汗尤尼斯，汗尤尼斯之役恐成為取得加薩控制權的最後一場大戰。

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