要求對加薩停火 無國界醫生邀台灣民眾3步驟倡議

以哈衝突近2個月釀嚴重死傷，無國界醫生發出全球公開信，強烈要求各國領袖盡力確保加薩不再被攻擊，台灣無國界醫生則邀民眾加入行動，分享「#MustStopNow#必須立即停止」。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）自11月24日開始休戰，總共為期7天，讓加薩平民有喘息機會，暫獲醫療物資、食物和水。台灣無國界醫生執行長鄔荻芳今天透過新聞稿說，若要阻止平民被殺及允許人道援助送往加薩，持續停火是唯一途徑。

鄔荻芳呼籲，必須立刻停止無差別攻擊、停止強迫流離失所、停止襲擊醫院和醫護人員，以及結束圍困和對援助的限制。台灣無國界醫生邀請台灣民眾加入這場全球行動，要求以色列政府對加薩立即並持續停火。

無國界醫生「#MustStopNow#必須立即停止」全球行動參與方法只需要簡單3步驟，第1個步驟是在社群媒體寫下「#必須立即停止」及「#MustStopNow」，或至台灣無國界醫生全球活動專頁下載系列圖片 。

第2個步驟則是複製「無差別及持續猛烈的攻擊 #必須立即停止 對醫院和醫療人員的襲擊 #必須立即停止圍困及對援助的限制 #必須立即停止 強迫流離失所 #必須立即停止」，將上述文字填寫在貼文內容。

第3個步驟是拍照上傳自己的「#必須立即停止」照片，並公開分享，就能將來自台灣的「#MustStopNow#必須立即停止」聲音傳遞出去，盡力阻止以巴衝突造成的更多殘殺。

鄔荻芳提到，以色列公然無視對加薩醫療設施的保護責任，醫療設施遭到空襲、坦克和槍枝的包圍和突襲，造成病患和醫護人員死亡。

自10月7日以巴衝突爆發，無國界醫生引用加薩衛生部數據，已有超過1.5萬人喪生。據聯合國統計，至少180萬人流離失所，平民被命令強迫南移。

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