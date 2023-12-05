以色列堅壁清野 加薩已無安身之處

原本只攻擊加薩走廊北部的以色列軍隊，近日也已開始轟炸南部，加薩平民無處可躲！以哈戰爭持續交火中，原本只攻擊加薩北部的以色列，近期也開始轟炸南部的尤尼斯區，盼徹底打擊哈瑪斯。但南部聚集大量難民，且以色列已封鎖加薩的水、電與燃料，使得當地民眾的生活困境雪上加霜。

加薩全境遭轟炸

根據《半島電視台》報導，以色列軍隊近日宣布，位於加薩走廊中南部的尤尼斯區是「激戰區」，呼籲當地民眾儘速撤離，以軍也協助當地約20%、位於21個避難所的5萬名難民撤離當地，但以色列2個月前才要求北方加薩走廊民眾往南撤，現在又要攻擊南部，外界質疑加薩走廊的居民已無處可去。

當地原本被聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）作為安全區，共有34處避難所、共收容約21.5萬名難民，但由於以色列軍隊要擴大轟炸南部，軍隊還公布電子地圖，提醒民眾不要去轟炸區，但成效仍有限，4日又有8百多位巴勒斯坦人死亡，多數仍是平民。

人道處境堪憂

加薩走廊在戰前總人口約230萬，目前則有95.8萬無家可歸的巴勒斯坦人集中在加薩走廊中南部，其中有19萬人分散在各地，並未被官方的難民營收容，而以色列又已封鎖加薩走廊的領海與領空，還有水、電與燃料，學校、醫院與辦公大樓也大多都被徵用作為避難所。

聯合國人道事務協調廳強調，這些避難所的生活條件相當困頓，民眾沒有乾淨飲用水、用電短缺，恐將陷入人道危機。《中東觀察家》提到，當地腸胃病蔓延的速度比戰前快4倍，需要外界更多援助。

以色列與哈瑪斯先前雖在卡達、埃及與美國的協調下短暫停戰，並交換戰俘，但以色列堅持要消滅哈瑪斯才願意完全停戰，戰事開打快滿2個月，目前仍陷入僵局。

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