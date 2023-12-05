以軍南下 攻向數萬難民落腳處

以色列日前宣布對加薩全境展開地面入侵後，法新社四日引述目擊者報導，數十輛以軍戰車已經開進南加薩，到達南部城鎮甘尤尼斯附近，現場亦可見以軍裝甲運兵車和推土機，預計會在當地發動地面戰。美聯社指出，甘尤尼斯是數萬名流離失所巴勒斯坦人的落腳處，以軍同日卻再要求巴人大量撤離該市。

路透報導，以色列三日已宣布地面入侵加薩全境，是以軍迄今揮軍南下的最明確宣告，哈瑪斯同日證實在距甘尤尼斯兩公里處和以軍交火。這波以哈戰爭十月爆發後，許多加薩巴人在以國警告下南撤逃命，但以軍南侵的擔憂恐已成真。當地居民說，三日至四日連夜在甘尤尼斯內外可聽見空襲和爆炸聲。

以軍發言人哈加里說，軍方持續擴大行動旨在擊殺加薩全境的哈瑪斯武裝分子，與恐怖分子正面對決。然而大部分加薩市在內的大片北加薩地區，已在以軍先前的地面入侵下化為斷垣殘壁，以軍擴大地面攻勢和轟炸對象，恐讓加薩更多土地淪為不宜人居的焦土。

逃到甘尤尼斯附近、一名四個孩子的母親阿布杜拉曼說，以軍告訴巴人應躲到這裡，卻依然轟炸該地，「現實是加薩沒有一處安全」，以軍殺戮不分南北；此前以軍曾散布傳單呼籲民眾更往南逃到埃及邊境鄰近，後再要求撤離甘尤尼斯及周邊近廿個社區，但她已不願理會這類警告。

以哈一周的休戰本月一日告終後，加薩再傳數百名平民遇害喪生，哈瑪斯旗下衛生部統計十月開戰以來加薩已逾一萬五千五百人死於戰禍。

美聯社指出，由於美國施壓漸增，以軍似乎想趁下次休戰來臨前，給予哈瑪斯致命打擊。美國已說正和卡達、埃及合作力促更長休戰。

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