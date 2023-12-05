報復以色列 葉門民兵襲擊紅海商船

美軍表示，葉門「青年運動」武裝力量三日攻擊紅海國際海域的商船，美軍飛彈驅逐艦「卡尼號」收到商船求救信號後馳援，擊落三架無人機；但仍有三艘商船在紅海遭青年運動發射的彈道飛彈擊中。伊朗支持的青年運動已承認發動這起攻擊，並稱攻擊目標是以色列商船。

以哈戰爭十月七日爆發以來，中東海域零星傳出商船遭攻擊，但這是首度出現多艘商船接連遇襲。紐約時報說，美軍出手擊落無人機，顯示和伊朗支持民兵勢力的針鋒相對可能升高。

美軍中央指揮部發布聲明指出，葉門青年運動的攻擊，直接威脅國際商業及海上安全，危及來自多國的船員生命；三艘商船及船員與十四個國家有關。

聲明指出，三艘商船分為英國所有但註冊在巴哈馬的「團結探險家號」、在巴哈馬註冊但由百慕達及英國營運的「九號」，以及也在巴哈馬註冊的「蘇菲二號」。

中央指揮部稱三日對商船的攻擊持續七個小時，先是團結探險家號遇襲，飛彈在船隻附近引爆；卅分鐘後該船又遭第二枚飛彈攻擊，船隻受到「輕微傷害」；「九號」遭一枚飛彈擊中，受到些許損傷，一小時後蘇菲二號也遭擊中，但並未受到可觀傷害。

美軍卡尼號驅逐艦在團結探險家號第一次遇襲後不久，擊落一架朝其飛來的無人機，該商船第二次遇襲而釋出求救訊號，卡尼號擊落第二架進犯的無人機；協助蘇菲二號過程中，卡尼號再擊落一架朝其飛來的無人機。

青年運動發言人薩里表示，第一艘商船是遭飛彈擊中，第二艘則是被無人機擊中；薩里並未提及攻擊任何美軍戰艦。

薩里表示，鎖定其中兩艘商船是因為它們與以色列人有關，而且「拒不理睬」青年運動發出的警告訊息。他說，除非以軍停止對加薩走廊「兄弟們」的攻擊行動，否則青年運動將繼續阻止以國船隻在紅海、阿拉伯海航行。

美國國防部表示，三日商船遇襲事件要歸咎伊朗。中央指揮部表示，美方相信，這些攻擊雖由青年運動執行，但完全由伊朗賦予其能力；美國將與盟友協調後採取適當回應。這次事件凸顯以哈戰爭可能升級為廣泛衝突的風險。一個多月來，伊朗支持的民兵對伊拉克和敘利亞美軍基地進行多次無人機和火箭攻擊。

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