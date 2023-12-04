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以哈再度開戰 穆斯林不滿美未調停

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

美國穆斯林對拜登的不滿，恐因以哈遲未停戰，比仇視穆斯林的前總統川普還高！美國穆斯林社群近日發起「#放生拜登」的活動，表態不支持拜登在2024年總統大選連任。以色列哈瑪斯近日停戰協議結束而再度開戰，美國穆斯林不滿政府對以色列的支持，也無法促成停戰協議延續。

不支持拜登與川普

根據《半島電視台》報導，美國明尼蘇達州的穆斯林社群率先在社群媒體上發出「#放生拜登」的Hashtag，該社群認為，拜登並非真心協調以色列與哈瑪斯停火，因此決定不支持他。美國-伊斯蘭關係委員會委員海珊強調，除了拜登以外，這場選舉可以支持的人很多。

但被問到是否支持仇視穆斯林，且很有機會代表共和黨再次出馬參選總統的前總統川普時，該社群嚴正表示不會。雖然美國民眾對以哈衝突的厭煩感逐漸提高，多數民眾期待以哈衝突儘速結束，但美國國會與行政部門都仍堅定支持以色列的自衛權。

少數族群恐影響選情

美國政治雖然長期由共和與民主兩黨掌握，但民間不乏獨立參選人，而在美國的選舉人團制中，若在一州沒有拿到多數票，恐喪失全部的選舉人團票，因此些微的選票差距對選舉可能有深遠的影響。像是拜登在上次選舉中於密西根的選票贏川普2.8%，但此區有5%穆斯林人口。

CNN》提到，目前已超過1.5萬名巴勒斯坦人在以哈衝突中喪生，其中多數是婦女與小孩，以色列的傷亡數仍維持在1200人。在1日停火結束後，以色列已開始轟炸難民聚集的加薩走廊南部，近1天內約有7百名巴勒斯坦人因轟炸死亡。

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