不甩休戰呼聲 以色列續炸加薩

國際社會要求以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯延長休戰協議並加強保護平民，但以色列三日繼續轟炸加薩。

法新社報導，以軍表示，自一日停火協議破裂以來，他們已在加薩發動了四百多次攻擊，哈瑪斯則宣布對特拉維夫等以色列城鎮進行火箭彈轟炸。

巴勒斯坦官方通訊社瓦法社報導，以色列二日空襲命中加薩中部紐瑟拉特難民營，造成至少十三人死亡。加薩市阿里阿拉伯醫院醫師奈姆表示，院方太平間二日收到卅具屍體，包括七名兒童。

這場戰爭是哈瑪斯十月七日突襲以色列所引發。美國副總統賀錦麗二日嚴厲譴責以色列造成巴人平民傷亡人數不斷上升，她在杜拜舉行的聯合國氣候峰會告訴記者：「太多無辜的巴勒斯坦人死亡，坦白說，加薩平民遭受的苦難，以及來自當地的畫面及影像令人震驚」。

她重申以色列擁有自衛權，但必須尊重國際及人道法律，已有太多巴人遭到殺害。

美國國防部長奧斯丁二日出席「雷根國防論壇」表示，保護平民是城鎮戰的重點，他敦促以色列，勿把外界對巴勒斯坦傷亡數的警告當耳邊風，否則恐「把平民變成敵人的武器，把戰術上的勝利變成戰略上的敗仗」。

奧斯丁說，「我已經以個人名義敦促以色列軍政領袖避免平民傷亡，並且避免發表不負責任的言論，以及遏止約旦河西岸定居者的暴力行動」。

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