以軍海陸空攻擊 加薩死傷激增

二日是以哈戰爭重新開戰的第二天，以軍表示，其陸海空三軍部隊在恢復加薩走廊軍事行動的前廿四小時，已攻擊四百多個「恐怖分子目標」。加薩衛生部發言人二日表示，自一日上午重燃戰火以來，加薩已至少一九三人喪生及六五○人受傷。

以軍表示，前述四百多個目標包括巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯所使用的一座武器儲存場和恐怖分子基礎設施、哈瑪斯在南加薩汗尤尼斯及迪爾巴拉的若干個軍事目標，以及據傳被巴勒斯坦另一個武裝團體伊斯蘭聖戰組織當作指揮部的清真寺。

以軍另估計，仍有至少一三六名人質在加薩的哈瑪斯手中，其中有十七名婦孺。至於為何延長兩次、共計一周的以哈休戰協議為何一日時無以為繼，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，哈瑪斯聲稱，其當時難以確定十名婦孺人質的位置，這使以方認為哈瑪斯未達到又一次延長休戰的要件。但哈瑪斯認為以方拒絕其提出的所有展延提議，使雙方不歡而散。以色列總理內唐亞胡辦公室則駁斥前述說法。

前以色列駐聯合國大使達諾則宣稱，當時是哈瑪斯無法交出下一批釋放的婦孺人質姓名，才使進一步延長停火的可能性消失。以色列二日並宣布，在內唐亞胡指示下，正從卡達撤離其情報機構摩薩德的談判人員。卡達正從中斡旋以哈恢復休戰，也是自十月七日開戰以來，居間調解的核心角色之一。

另外，華爾街日報一日報導，美國官員透露，以色列長期盟邦美國已成為以色列在這場戰爭的軍火庫，自開戰以來，美方已供應包括約一點五萬發炸彈及五點七萬發砲彈在內的大量武器，其中還有兩千磅（約九○七公斤）的碉堡剋星鑽地炸彈ＢＬＵ–１０９，專門針對哈瑪斯藏匿的加薩複雜地道。拜登政府為此花費數億美元，並主要靠Ｃ–１７運輸機從美國千里迢迢運至以色列特拉維夫。

埃及與區域內消息人士則指，以色列已開始安排戰後計畫，包括告知埃及、約旦及阿拉伯聯合大公國等周邊阿拉伯國家希望在加薩與以色列間，從北到南設立一個緩衝區，以預防哈瑪斯或其他民兵再滲透或攻擊以色列，避免重蹈上月被哈瑪斯突襲覆轍。

內唐亞胡外交政策顧問法克（Ophir Falk）說，該計畫其實更詳細，是基於摧毀哈瑪斯、加薩非軍事化及加薩去激進化等三個進程。

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