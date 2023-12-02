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經濟學人：美若採兩國方案 對以需轉硬

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

隨著以哈一周休戰於一日到期，美國再陷兩難窘境，苦於還要力挺以方多久，以及這場加薩戰事如何收場。英國經濟學人日前分析，拜登政府若想藉由「兩國方案」落實以巴和平，敵人不只是哈瑪斯，更要對以立場轉硬，忽視反對巴人建國的以色列極右勢力。

美國作為以色列最有力盟友，開戰至今提供軍事和外交支援，能夠影響以色列決策，而華府目標不外乎確保以色列安全和自衛權，還有重新開闢兩國方案實踐道路，提供巴人民族自決機會。為此，拜登必須摒棄以哈雙方企圖破壞長期和解進程的極端分子。

美國當下選項之一是敦促永久停火，這將使加薩平民死傷大幅減少，這也可能造成以色列總理內唐亞胡政權垮台，而他領導的極右派聯合政府正是兩國方案的一大障礙。但立刻停火亦會讓哈瑪斯額手稱慶。外界估計哈瑪斯仍保有四分之三戰力，揚言再對以色列發動攻擊，因此不被認為是以巴之間可行的和談對象，若哈瑪斯繼續統治加薩並強化其在約旦河西岸的勢力，兩國方案恐無未來。

美國應持續管控以軍在加薩的作戰方式，這影響其戰後規畫並讓以色列政界轉而支持兩國方案。拜登須向以方表明若要他支持以軍在南加薩的行動，條件會是以軍採取新戰術，即減少裝甲部隊和轟炸、多派步兵，以軍攻擊目標也應更為實際可行，即終結哈瑪斯統治權而非徹底加以殲滅，並開放以加邊境的克瑞沙洛關卡，讓救援物資進入。

美方也應呼籲以色列清楚提出長期計畫。兩國方案要實現，至少需以下幾項要素：即加薩組成一個臨時政府、讓阿拉伯友邦也參與、以色列政權輪替、巴人推舉溫和派新領袖和各方重啟談判。

內唐亞胡堅決反對兩國方案，不應指望他來推動，但美國可以透過與潛在的以色列未來總理人選對話，以及敦促內唐亞胡交出積欠巴人的資金、打擊暴力的以色列屯墾者和限制以軍在約旦河西岸的行動，以展現美方意圖。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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