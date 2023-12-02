7天休戰未再延 以哈重燃戰火

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的休戰協議於當地時間一日一早七點（台灣時間一日下午一點）到期，雙方未同意延長。以軍隨即恢復在加薩走廊的作戰行動，數小時內加薩衛生部就指稱有逾一○九名巴人命喪以軍空襲。休戰截止前一小時內，以方指控攔截到從加薩發射的火箭，但哈瑪斯並未承認；以方並指控哈瑪斯未釋放所有婦女人質，違反協議。

休戰協議最初自十一月廿四日生效，在卡達等多方斡旋下兩度延長，促成雙方人質換囚及更多人道救援進入加薩。但兩度延長的休戰一日到期。路透同日報導，以色列總理內唐亞胡辦公室聲明，隨著對哈瑪斯作戰重啟，以方目標解放所有人質、消滅哈瑪斯並確保加薩未來不再對以色列人構成威脅。

哈瑪斯政治局成員拉什克（Ezzat El Rashq）則表示，以色列在休戰前的戰事中，未能達成的目標，接下來也無法實現。另一巴勒斯坦武裝團體伊斯蘭聖戰組織則聲明，旗下的聖城旅一日上午曾攻擊以色列城鎮，以回應以軍對巴人所犯罪行，尚不清楚是否就是以方所稱的火箭。

加薩內政部和當地媒體提到，休戰結束後加薩各地已傳出以軍發動空襲和轟炸，戰火南至毗鄰埃及西奈半島的拉法。路透在南加薩汗尤尼斯的消息人士則說，當地可聽見砲火巨響、煙霧竄出，迫使民眾往西邊的營地避難。以軍已證實派軍機襲擊加薩的哈瑪斯目標。

半島電視台報導，一日重燃戰火後，以軍砲火造成死傷，加薩衛生部說傷者達數百人。社群媒體影像亦可看出，北加薩的賈巴利亞難民營上空冒出陣陣黑煙。

美國國務卿布林肯十一月卅日訪問以色列時呼籲，以哈進一步延長休戰協議，並向內唐亞胡表明切勿在南加薩重演此前在北加薩造成的嚴重平民傷亡和流離失所。他並敦促以色列對加薩重啟重大軍事行動前，建立加薩平民安全區，在南、中加薩指定特定區域和地點，以利平民避難。

以哈休戰一周共一○五名在加薩的以色列和他國人質獲釋，換取以方釋放二四○名巴勒斯坦囚犯。白宮國安會一日表示，美方將持續和以色列、卡達及埃及合作，延長人道暫時停火。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述一位布林肯隨行的國務院高官報導，美方相信最快一日可能恢復休戰。

商品推薦