巴勒斯坦俘虜青年多 未經審判即被捕

為何以色列有那麼多巴勒斯坦俘虜？近日以色列與哈瑪斯以交換戰俘爭取停戰，哈瑪斯是因10月發起進攻而俘虜以色列民眾，但以色列是因為在約旦河西岸的屯墾行動，將土地被侵占的巴勒斯坦人逮捕，且未經司法程序審判，其中多數是年輕人。

禁止囚犯慶祝出獄

根據《半島電視台》分析報導，以色列與哈瑪斯近日以交換戰俘的方式停火，哈瑪斯將在10月發動突襲時俘虜的以色列與其他國家民眾陸續釋放，換取以色列口中的巴勒斯坦「恐怖分子」，以色列還禁止這些俘虜的家屬慶祝犯人出獄，認為這樣做形同為恐怖主義背書。

《CNN》提到，目前約有2百多位巴勒斯坦人已經獲釋，總計以色列這波將釋放300人，但這些人多數是小孩、年輕人與婦女，在約旦河西岸因以色列擴張屯墾地被捕，且大多未經過任何審判就被抓起來。

300人中，有人前兩個月才被逮捕，但也有人已經被關了8年半，近半數都與巴勒斯坦任何武裝勢力沒有關係。根據聯合國統計，自1967年至今以色列已經逮捕超過100萬名巴勒斯坦人，而巴勒斯坦政府（PA）雖與以色列曾有嚴重衝突，但為了維持在當地的影響力，選擇與以色列進行安全合作，受到其他武裝團體批評。

軍事法庭違反人權

目前巴勒斯坦人連違反交通規則與非法在以色列打工，都會被押到軍事法庭審判，不允許擁有辯護律師，且定罪率基本上超過99%，對比以色列屯墾者被抓之後，可享有完整司法程序，顯得相當諷刺。

對此，以色列國防軍法務部門回應說，根據國際法，以色列不能在約旦河西岸實施本國法律；但NGO「以色列占領區人權中心」的成員巴薩蘭姆直言，這還是用以色列的法治控制巴勒斯坦人，而且還更不公平，是違反人權的行為。

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