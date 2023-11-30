以哈衝突未解 伯利恆聖誕點燈喊停

「與哀傷的人同哀哭！」耶穌誕生地伯利恆今年決定不舉辦聖誕節點燈以及慶祝儀式，當地教會團體與政府部門作出停辦決定，是希望傳達與受到戰爭波及的巴勒斯坦人民站在一起的訊息。

教會不辦慶祝活動

據《今日基督教》報導，截至目前為止，包括伯利恆在內多個中東地區城市，都宣布停辦聖誕節點燈活動，「耶路撒冷眾教會的牧首及領袖」呼籲基督徒避免不必要的慶祝活動，加利利天主教會及「聖地福音派教會協會」也同樣呼籲會友，暫緩舉辦公開慶祝活動。「聖地福音派教會協會」主席卡基牧師說，「有鑒於數萬人已經死於戰爭以及為了祈求和平，我們只會舉行傳統儀式。」

聖誕節是約旦國定假日，「約旦教會領袖理事會」已在11月2日宣布取消聖誕節慶祝活動，當地所有基督徒今年將不會舉行公開的聖誕樹點燈以及發送禮物等活動，不過，各地的禮拜將照舊舉行。該理事會幹事長達布爾說，「在家裡，我們可以慶祝，但是我們內心是傷痛的。」

約旦是第二個與以色列在1994年簽署和平協議的阿拉伯國家，但隨著以哈開戰以來，180位巴勒斯坦人遭到以軍或猶太屯墾人士殺害後，約旦外交部長就表示，「任何驅逐巴勒斯坦人越過約旦河的行為都是紅線，等同宣戰。」

牧師呼籲全面停火

據《華盛頓郵報》報導，伯利恆路德教會聖誕教堂牧師以薩說，「這簡直是瘋了。這是種族滅絕，讓170萬人流離失所。」他上週也與其他巴勒斯坦基督徒前往美國，呼籲總統拜登與國會議員及宗教領袖支持全面停火。

以薩表示，回到伯利恆之後將在耶穌誕生的場景上擺放石頭和瓦礫。他說，「對我們來說，這就是現在聖誕節的意義，我們看到耶穌為那些已經一無所有、被埋在瓦礫下的人降生來到這個世界。」

巴勒斯坦的基督徒也是全世界最古老的基督徒族群之一，目前人數僅佔西岸總人口2%，主要分佈在拉馬拉、伯利恆與耶路撒冷等地，在加薩地區占比不到1%。

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