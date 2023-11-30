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以哈休戰協議將屆 哈瑪斯願意延長休戰4天
消息人士廿九日表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯願意延長休戰四天並釋放更多以色列人質，換取以色列釋放更多巴勒斯坦囚犯，居中斡旋的卡達正在尋求以哈能夠長期停火。
法新社報導，以哈目前的六天休戰期預計持續至卅日早上。雙方休戰以來，已有廿一名外國人質、六十名以色列人質及一百八十名巴勒斯坦囚犯獲釋。居中斡旋的卡達表示，正努力促成雙方「長期持續」停火。
消息人士說，哈瑪斯「告知斡旋者，願意延長休戰四天」。卡達外交部發言人安薩里表示，正在尋求「長期休戰安排，促成進一步談判，最終讓這場戰爭畫下句點」。
以色列已表示，只要哈瑪斯持續每天釋放至少十名以色列人質，就同意延長休戰。不過，隨著婦孺人質逐漸獲釋，再延長休戰可能還需協商，讓哈瑪斯同意釋放以色列男性人質。
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