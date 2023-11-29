以哈休戰協議 預計再延2天

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成的休戰協議廿八日進入第五天。由於雙方原訂的四天休戰協議預計將再延長兩天，料將有更多以色列人質與巴勒斯坦囚犯獲釋。

以色列表示，廿七日有十一名被哈瑪斯擄走的人質從加薩獲釋返回以國。自廿四日休戰協議生效以來，哈瑪斯釋放十九名外國人質與五十名以色列人質，全都是婦孺，以色列則釋放獄中一百五十名巴人囚犯，全都是婦女和青少年。

美國和卡達的談判代表廿八日說，四天的休戰協議原定於格林威治時間廿八日上午五時（台灣時間下午一時）到期，但現在將再延長二天。

以色列尚未就協議延長事宜發表任何評論，但以國總理辦公室表示，政府在批准釋放的巴人名單中增加了五十名女囚，若有更多以國人質被釋放，她們就能重獲自由。

以國先前表示，哈瑪斯只要多釋放十名人質，休戰就能延長一天，以讓戰事有喘息空間。

哈瑪斯官員哈雅說，正試圖與以色列簽署新休戰協議，並據此釋放婦孺以外的其他人質。

哈瑪斯十月七日突襲以色列南部，造成以國方面約一千二百人喪命，約二百四十多人被押到加薩走廊作為人質。以色列報復空襲並出兵加薩，造成一萬四千五百名加薩巴人喪生。

美國總統拜登總統廿七日對以哈延長停火表示歡迎，並稱他直接參與並協助實現此目標。拜登表示，「過去幾天我深入參與，確保這項透過美國廣泛調解和外交斡旋所達成的協議，可以持續展現成果」。

對美國和以色列的西方盟國而言，延長休戰可解救更多美國公民等人質，並鼓勵以色列推遲南部攻勢，直到訂定減少平民傷亡的計畫；而哈瑪斯則可藉休戰重整旗鼓。

以色列領導人表示，一旦多數人質獲釋，將會恢復剷除哈瑪斯的軍事行動。

商品推薦