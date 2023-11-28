以色列：馬斯克承諾在加沙啟動星鏈 會先經以方批准

以色列通信部長卡爾希（Shlomo Karhi）表示，來訪的億萬富翁、科技大佬馬斯克已經同意，在加沙地帶啟動星鏈要先獲得以方允許。

卡爾希在社媒平台X（前推特）上寫道：「依據這一重要協議，星鏈衛星設備只有在以色列通信部批准的情況下才能在以色列運營，包括加沙地帶。」

10月底，馬斯克曾表示，他希望利用自己公司SpaceX的衛星通信系統星鏈，能幫助國際公認的加沙地帶的援助組織恢復通信。

在10月7日極端組織哈馬斯對以色列進行恐怖襲擊後，以色列對哈馬斯宣戰，加沙地帶被斷水、斷糧、斷能源供給外，整個通訊交流也被中斷。

在10月份馬斯克提出幫助加沙地帶恢復通訊的建議後，以色列曾表示將採取必要手段，阻止星鏈恢復通訊，表示哈馬斯會將該系統用於恐怖主義目的。巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈馬斯被以色列、德國、歐盟、美國等許多國家列為恐怖組織。

在周一訪問以色列期間，馬斯克也會見了以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）。目前還不清楚馬斯克是否也將與以色列總理內唐亞胡會面。

赫爾佐格辦公室周日（11月26日）晚些時候表示，在加沙地帶被綁架的人質家屬代表也將出席馬斯克與總統赫爾佐格的這次會晤。該總統辦公室在一份聲明中說：「他們將談論10月7日哈馬斯恐怖襲擊的恐怖行徑，以及人質們面對的持續痛苦和不確定性。」

赫爾佐格還希望在會晤中強調「採取行動打擊網絡上日益猖獗的反猶主義」的必要性。

馬斯克的社媒平台X（前推特）因處理與加沙戰爭、哈馬斯襲擊以色列的有關內容而飽受批評。

馬斯克本人也因攻擊金融家、大屠殺倖存者索羅斯（George Soros）和總部位於紐約的猶太人組織「反誹謗聯盟」（ADL）而招致反猶主義指責。蘋果、IBM、索尼等公司上周宣布暫停在X平台發布廣告。還有其它200多家大公司如Airbnb、亞馬遜、可口可樂以及微軟等已停止在X上進行行銷活動或者正考慮採取這樣的行動。《紐約時報》估計，截止到今年底，X的廣告收入將流失7500萬美元。

馬斯克本人則表示，他「支持言論自由，但反對任何形式的反猶主義」。

（德新社）

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