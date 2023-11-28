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休戰4天到期 以哈有意延長

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
廿六日獲釋的美以雙重國籍孤女艾丹，美國總統拜登說她目睹雙親遭哈瑪斯殺害。（美聯社）
廿六日獲釋的美以雙重國籍孤女艾丹，美國總統拜登說她目睹雙親遭哈瑪斯殺害。（美聯社）

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的四天休戰協議廿七日截止，哈瑪斯自廿四至廿六日共已釋放四十名以色列人質和十八名其他國籍人質，而該協議規定，哈瑪斯這四天必須釋放至少五十名以色列婦孺人質。以哈雙方皆有意延長停戰，美國、從中斡旋協議的卡達和埃及，以及歐盟、地中海聯盟主要國家法國均表支持。

美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，該休戰協議規定哈瑪斯每多放十名以色列人質即可多休戰一天。哈瑪斯廿六日聲明希望展延；以色列戰時內閣當晚亦商討其可能性，消息人士說，多放十人就多休戰一天的條件未變。

以色列總理內唐亞胡廿六日和美國總統拜登通話，亦表明將接受前述條件。雙方同意力促所有人質獲釋。但以軍參謀總長哈勒維揚言，休戰一結束，就將全力恢復在加薩的作戰。

居間的卡達也盼持續休戰。英國金融時報引述卡達領導高層報導，逾四十名婦孺人質仍在加薩，但據信並非在哈瑪斯手中，若哈瑪斯能夠趁休戰時尋獲，即可望延長休戰。而在廿四日休戰協議生效前，伊斯蘭聖戰組織等巴勒斯坦其他武裝團體或人士估計握有四十至五十名人質。

卡達政府擔憂，若重燃戰火，以哈戰爭恐外溢並破壞區域穩定。美國國安顧問蘇利文日前在CNN節目被問到拜登是否支持以色列恢復攻擊時說，拜登已明言以色列有權自衛，但若以方願意延長，端看哈瑪斯能否持續放人。

哈瑪斯在廿六日第三波人質換囚中，美以雙重國籍的四歲女童艾丹是近四天來首名獲釋的美國人，當天亦首見一名俄以雙重國籍的人質獲釋，哈瑪斯聲稱旨在感謝莫斯科在以哈戰爭中所持的立場。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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