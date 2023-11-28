王毅將赴美 主持安理會以哈會議

中國大陸外交部發言人汪文斌廿七日在例行記者會證實，中國作為安理會十一月輪值主席國，將由中共中央政治局委員兼中國外長王毅赴聯合國紐約總部，親自主持廿九日召開的安理會以巴問題高層級會議。

汪文斌說，中方希望透過舉行高層級會議，推動各方深入交流、凝聚共識，為舒緩加薩走廊人道危機、實現停火止戰、保護平民，以及最終通過以巴「兩國方案」，推動巴勒斯坦問題全面公正持久解決，進一步採取切實行動，做出應有貢獻。

沙烏地阿拉伯、埃及、約旦、印尼和巴勒斯坦自治政府外長，廿日連袂訪問北京與王毅會談，並會晤中國國家副主席韓正，商討以巴情勢；總部在卡達的半島電視台稱為「中國中東高峰會」。星國聯合早報日前引述新加坡國立大學（NUS）研究員杜錫報導，前述沙烏地阿拉伯等五位外長聯合出訪最核心的目標是施壓華府，唯一可能影響以色列決策的就是美國，首站就選擇中國也是向美方施壓的方式之一。

北京一再呼籲藉由兩國方案化解以哈衝突，並樂見以哈自廿四至廿七日的休戰協議，中國國家主席習近平也已呼籲召開解決以哈戰爭的國際和平會議。法新社報導，北京一向同情巴勒斯坦的建國目標。

自以哈十月開戰以來，安理會僅於本月十五日通過馬爾他起草的第二七一二號決議，除要求各方遵守國際人道法等國際法，尤其是保護兒童等平民，並呼籲在加薩實行緊急人道暫時停火、建立人道主義走廊。表決時擁有否決權的常任理事國美英俄皆棄權，中國等其餘十二個理事國則贊成，也是自二○一六年底以來，安理會通過的第一項以巴問題決議。聯合國憲章第五章廿五條與第七章規定，會員國應接受並履行安理會決議。

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