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停火是否延長？加薩休戰進入最後一天 預計將進行第四次人質交換

德國之聲／ 德國之聲
巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈瑪斯與以色列之間為期四天的休戰將於本周一到期，預計周一晚些時候將根據雙方的協議進行第四次人質交換。圖為11月26日，巴勒斯坦人走過加薩西法醫院。法新社
巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈瑪斯與以色列之間為期四天的休戰將於本周一到期，預計周一晚些時候將根據雙方的協議進行第四次人質交換。圖為11月26日，巴勒斯坦人走過加薩西法醫院。法新社

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）表示，在以色列哈瑪斯第三輪人質交換中獲釋的三名泰國人健康狀況良好，不需要緊急醫療，賽塔在社媒X（前推特）上寫道，對此感到欣慰。

到目前為止，作為以哈協議的一部分，哈瑪斯武裝分子已經釋放了17名泰國人質。

泰國外交部在一份聲明中說，他們將被盡快帶回泰國。「對於其餘15名泰國人質，泰國政府將繼續盡一切努力使他們盡早安全獲釋。」

馬斯克周一會晤以色列領導人和人質家屬

世界首富、科技大佬馬斯克（Elon Musk）計劃周一（11月27日）與以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）以及親屬被哈瑪斯扣押在加薩的以色列人會面。

以色列總統赫爾佐格的辦公室在周日晚上證實了這次會面。赫爾佐格辦公室在一份聲明中說：「在他們的會晤中，總統將強調採取行動打擊網上反猶主義的必要性」。

馬斯克最近被人權組織指控在其社媒平台X上放大反猶仇恨。

以色列第12頻道報導稱，馬斯克還將會見以色列總理內唐亞胡。

休戰進入最後一天 多方希望能延長休戰

巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈瑪斯與以色列之間為期四天的休戰將於本周一到期，預計周一晚些時候將根據雙方的協議進行第四次人質交換。

上周五開始的休戰迄今一直按計劃進行，哈瑪斯於周日釋放了第三批人質，以色列也相應釋放了巴勒斯坦囚犯。

以色列表示，每多釋放10名人質，休戰就可以延長一天，但以色列誓言一旦休戰結束，將迅速恢復進攻。

以色列總理內塔尼亞胡在周日（11月26日）與美國總統拜登通話時重申了這一立場。

據《以色列時報》報導，內塔尼亞胡告訴拜登，如果每天10名人質獲釋，他將歡迎延長停戰期，但他補充說，「在協議結束時，我們將全力實現我們的目標」。

被以色列、德國、歐盟、美國等許多國家列為恐怖組織的哈瑪斯也表示，如果能做出認真努力、釋放更多巴勒斯坦人，願意延長停火時間。

拜登周日表示，他的目標是盡可能延長停火時間，以便釋放更多人質。

法國外長科隆納（Catherine Colonna）告訴法國BFMTV新聞資訊台，她也希望能延長停火。

（路透社，法新社，美聯社，德新社）

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