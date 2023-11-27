哈瑪斯可望釋1美籍人質 卡達：盼休戰延長續換囚

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯和以色列間的四天休戰，廿六日進入第三天，據埃及接獲的人質清單和美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，哈瑪斯這波將釋放十三名以色列人，並首見一名美藉人質，與一名俄籍人質。但廿五日雙方進行第二批人質換囚時出現「卡關」，哈瑪斯指控以方違反協議，例如未讓夠多的人道物資卡車開到北加薩等，因此延遲數小時引發美國總統拜登親自關切。

廿五日在卡達和埃及斡旋下，以方承諾履行所有協議條件後，完成第二波的人質換囚。同日裝載醫療補給品、糧食和飲水的六十一輛卡車到達北加薩，是自十月以哈開戰以來最大規模。

哈瑪斯發言人哈姆丹曾指控，自廿四日以來欲進入加薩的三四○輛救援卡車，僅六十五輛到達北加薩，不到以色列同意的半數。以軍廿六日公布影片並表示，做為休戰協議的一環，有兩百輛卡車通過南加薩拉法關卡進加薩。聯合國則表示，廿五日有六十一輛將物資送到北加薩，進入加薩的燃料則達十二點九萬公升。

此前遭空襲的北加薩加薩市西法醫院獲派十一輛救護車、三輛巴士和一輛拖板車，協助進行疏散。巴勒斯坦紅新月會稍早聲明，廿五日收到埃及紅新月會派的一八七輛卡車，已向加薩市等北加薩地區派出自開戰以來最大規模的救援車隊。

據協議，哈瑪斯共將釋放五十名以人換取一五○名巴囚獲釋。卡達外交部發言人安薩里廿五日向ＣＮＮ表明，希望四天後能再休戰幾天並更認真商討釋放所有人質，卡達並正與美埃以哈五方合作，以確保協議好的卡車可進加薩。

哈瑪斯廿五日釋放十三名以色列人，其中最小三歲、最長六十七歲，以及四名泰國移工，交換廿四名婦女、十五名少年共卅九名巴囚獲釋。廿六日將進行第三波人質換囚，路透引述埃及當局報導，巴囚也是卅九人。ＣＮＮ引述一位以色列官員報導，哈瑪斯擄走的四歲女童等三名美國女性人質中，廿六日可望有一人獲釋。

美聯社報導直指休戰協議脆弱，加薩走廊雖暫時停火，巴勒斯坦約旦河西岸衛生部官員廿六日即指控過去廿四小時內至少八名巴人遭以軍所殺；哈瑪斯同日也指稱，旗下的艾茲丁．卡薩姆旅北部旅指揮官甘杜爾陣亡，是自開戰以來死亡的最高階官員。

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