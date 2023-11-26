哈馬斯下屬卡桑旅四名指揮官死亡

（德國之聲中文網）恐怖組織哈馬斯下屬的武裝派別卡桑旅周日（11月26日）在一份聲明中稱，該組織四名軍事指揮官已在加沙陣亡。

根據這份發布在Telegram的聲明，死亡者中包括加沙北部的指揮官、卡桑旅軍事委員會成員甘杜爾(Ahmad Al Ghandour)。但該聲明沒有交代甘杜爾死亡的具體時間和地點。

聲明告知，另外三名死亡的指揮官是：西亞姆(Ayman Siyam)、拉賈卜(Wael Rajab)和薩爾曼(Raafat Salman)。據以色列媒體報道，西亞姆是卡桑旅火箭彈發射部隊的指揮官。

這四人當中，甘杜爾在哈馬斯系統中級別最高，2017年美國將他納入恐怖分子名單，並開始對其進行經濟制裁。美國國務院的研判認為，甘杜爾參與了無數次的恐怖襲擊活動。據信他是在以色列報復哈馬斯上月7日恐襲的軍事行動中死亡的。

據位於華盛頓的"統計極端主義"（Counter Extremism Project）的非政府組織的數據，自2002年以來，以色列曾至少3次策劃了暗殺甘杜爾的計劃，但都沒有成功。

2023年是約旦河西岸"最血腥之年"

周日，巴勒斯坦自治機構的衛生部官員表示，以色列軍隊本周末在佔領的約旦河西岸至少擊斃了8名巴勒斯坦人，其中5人死於武裝分子活動最劇烈的傑寧地區，此外還有6人受傷。

以色列軍方稱，軍隊進入傑寧難民營抓捕今年早些時候殺害以色列人的巴勒斯坦嫌疑人，但通報未提及有巴勒斯坦人被殺害。

巴勒斯坦官方通訊社WAFA報道，以色列軍隊"從幾個方向"襲擊難民營，文章呼籲周日在傑寧舉行罷工，以紀念死者。

自哈馬斯10月7日對以色列發動恐怖襲擊以來，以色列在約旦河西岸的軍事活動和定居者暴力行為都有上升。據土耳其國有通訊社阿納多盧通訊社報道，哈馬斯恐怖襲擊以來，約旦河西岸在以方軍事行動中死亡的巴勒斯坦人已超過225人，而在10月7日前，美聯社稱，2023年已是約旦河西岸"最血腥之年"。

（綜合報道）

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