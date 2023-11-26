以哈休戰次日 第2批互換逾50人

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的四天休戰，廿五日進入第二天，雙方進行第二批人質換囚。哈瑪斯釋放至少十三名以色列婦孺人質，以方則依「一名以色列人質換三名巴勒斯坦囚犯」的比例，釋放至少卅九名男女巴囚。以哈廿四日首批人質換囚時，共十三名以色列人、卅九名巴囚、十名泰國移工及一名菲律賓移工獲釋，其中年齡最小僅兩歲，最長八十五歲。

外媒原報導，哈瑪斯廿四日釋放廿五人，包括十三名以人及十二名泰人，後修正為釋放廿四人。

美國總統拜登表示，加薩人質獲釋只是開始，以哈休戰延長的機會很大。但前兩批獲釋人質皆不見美國公民。

哈瑪斯成員廿四日於加薩將一名以色列人質交予紅十字會。（法新社）

綜合路透、法新社、英國廣播公司（ＢＢＣ）及美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，首批獲釋以人中，年齡最長的是八十五歲的阿達爾，她是以色列尼爾奧茲集體農場的創辦人，也是十月被哈瑪斯擄走的最老人質；獲釋年齡最小的是兩歲的阿雪爾，她與四歲姊姊拉茲及卅四歲母親一起獲釋。

拉茲說，能夠回家跟作夢一樣；這對姊妹的爸爸說，心情五味雜陳，雖很開心能與家人團圓，但除非所有人質安全返家，否則他不會慶祝。

以色列醫療人員說，初步檢查顯示，獲釋人質的身體狀況基本上良好，但仍待更多評估。

首批獲釋巴囚歸國後，在耶路撒冷及西岸獲得熱烈歡迎，民眾遊行慶祝並高舉巴勒斯坦及哈瑪斯旗幟。獲釋巴囚之一、廿三歲的艾爾提提說，她當天早上才知道自己獲釋，但只開心一下，因加薩情況嚴峻。一名旁觀遊行的巴人說，加薩有太多人喪命，「我感覺被撕成碎片」。

卅三歲泰國移工福姆是首批獲釋人質之一，他姊姊形容這是奇蹟，並說弟弟視訊時反覆喊著「我沒死！」福姆告訴姊姊，他沒有受傷或被刑求，也有食物與水。

泰國政府指出，仍有廿名泰國人質遭哈瑪斯挾持。獲釋菲律賓移工原本在以色列當看護，原雇主與他通話後說，情況比想像中好。

專研心理創傷的英國精神科醫師格林伯格說，人質獲釋後的心理狀態恢復力因人而異，並非所有人都會患上創傷後壓力症候群（ＰＴＳＤ）。這取決於人質被關押時的經驗，以及獲釋後得到的支持。

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